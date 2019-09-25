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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 25 سبتمبر 2019

بالصور| نيسان باترول الجديدة في أبوظبي

تم إطلاق سيارة نيسان باترول 2020 في أبوظبي. وتم الكشف عن النموذج الجديد في بارك حياة في جزيرة السعديات، بحضور موظفين رئيسيين من فريق نيسان العالمي وصلوا خصيصاً لهذه المناسبة.

وكان الجميع حريصين على التأكيد على أنهم كانوا متمسكين بالصيغة التقليدية مع نسخة 2020.

وقام المصممون ببعض التغييرات الأساسية. وتم تخفيف الخطوط الموجودة في المقدمة، وهناك الآن شكل C مميز للمصابيح الأمامية الأمامية والخلفية LED وهي إحدى ميزات طراز نيسان الرئيسية.

وتمت إعادة صياغة التصميم الداخلي لطراز 2020 بالكامل. وهناك وحدة تحكم مركزية تمت ترقيتها تضم ​​شاشات عرض مزدوجة مع وظائف Apple CarPlay و Android Auto، وتصميم جديد لغرز المقاعد.

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وربما يكون الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للمشترين المحتملين في الشرق الأوسط هو التأكيد على وجود تخفيضات كبيرة في الضوضاء والاهتزاز ، كما أن أنظمة توزيع التبريد وتدفق الهواء المحسنة تسمح بتخفيض أسرع للحرارة في المقصورة.

وتتوفر نيسان باترول الجديدة لدى الوكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط اعتبارًا من اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 بسعر يبدأ من 199.900 درهم (شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة)، مع توفر الطراز الأكثر كلفة بسعر 329000 درهم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.