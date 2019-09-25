كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما الذي يبحث عنه المستثمرون الصينيون في عقارات دبي؟

ارتفعت الاستثمارات العقارية من المستثمرين الصينيين في دبي خلال السنوات القليلة الماضية من مستويات ضئيلة نسبياً، ليصبح المستثمرون الصينيون من بين الجنسيات الأربع الأولى التي استثمرت في عقارات دبي.

صرح نازيش خان، مدير العمليات في شركة Fidu Properties للسمسرة الصينية “عندما بدأنا قبل عام ونصف العام، لم يكن الكثير من الصينيين على علم بدبي. لقد تغيرت الأمور بسرعة، ومنذ ذلك الحين تمت إزالة العديد من الحواجز، خاصة بما يتماشى مع دعم الإمارات لمبادرة الحزام”.

وبينما ترحب دبي بتدفق كبير من المستثمرين العقاريين من الصين، يكشف خان عن التفضيلات الخاصة للمستثمرين الصينيين وما يحبونه حقًا في أفق دبي المذهل.

وأضاف خان “نحن نعتبر علامة تجارية جيدة لدبي على المستوى الدولي من خلال جميع منصات التسويق لدينا. نحن نركز على الأسواق الخارجية من خلال جلب مستثمرين جدد إلى دبي. وحوالي 95 في المائة من العملاء الذين تم تسجيلهم لدى إعمار من خلال Fidu هم عملاء جدد. وهذا يجعلنا مختلفين. نحن نركز دائمًا على عملاء جدد ومستثمرين جدد وفرص جديدة. هذه هي الطريقة التي ننمو بها، وهي واحدة من نقاط القوة لدينا”.

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ما المجتمعات التي تبلي بلاء حسنا مع المستثمرين الصينيين؟

وسط المدينة هو المفضل لدى المستثمرين الصينيين، لأنهم يحبون الارتباط مع برج خليفة ودبي مول – هذه هي المواقع المرموقة للغاية من وجهة نظرهم. المستثمرون الصينيون يؤمنون بالشراء على المخطط. وليسوا مهتمين جدًا بالسوق الثانوية. ومع ذلك، هناك مشاريع محدودة من هذا النوع في وسط المدينة الآن.

ومن حيث الحجم، يحتل ميناء خور دبي المرتبة الأولى. فهذا هو المكان الذي يستثمر فيه معظم الصينيين في الوقت الحالي. ويحتوي المشروع على الكثير من المراحل.

ما الذي يبحث عنه المستثمرون من الصين؟

نحن نلبي احتياجات الصينيين على نطاق واسع، لذلك بدأنا نفهم طبيعة هؤلاء المستثمرين. إن أفضل ما لديهم هو المباني الشاهقة، فهم يفضلون المباني العالية حيث يمكنهم رؤية برج خليفة.

ويقدم ميناء خور دبي خطط دفع جيدة، وأي عائد استثمار أكثر من 5 في المائة يرضي المستثمرين الصينيين، لأنهم لا يحصلون في مدنهم الخاصة على أكثر من 1-2 في المائة من العائد على الاستثمار. وبالنسبة لسعر شقة من ثلاث غرف نوم في دبي، لن تتمكن حتى من شراء شقة بغرفة نوم واحدة في شنغهاي أو بكين، بحسب غلف نيوز.