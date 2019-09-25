ولي عهد رأس الخيمة يستقبل وفد «جمعية صيادي الأسماك»

رأس الخيمة (وام) استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في الديوان الأميري أمس رئيس وأعضاء جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، برئاسة خليفة المهيري رئيس مجلس الإدارة. حضر اللقاء، الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي ، مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي. واستمع سموه خلال اللقاء إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بمهنة الصيد، وسبل تطوير الخدمات المقدمة للصيادين، والقوانين التي تنظم مهنة الصيد، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية في الإمارة.

وثمن سموه جهود جمعية رأس الخيمة لصيادي الأسماك وتعاونها مع الجهات المختصة في الإمارة في سبيل الارتقاء بالمهنة وتعزيز دور الصيادين، والمحافظة على هذه المهنة العريقة.

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