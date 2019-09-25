الأرشيف الوطني يشارك باحتفالات اليوم الوطني السعودي

أبوظبي (الاتحاد) شارك الأرشيف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، سفارة المملكة العربية السعودية احتفالاتها باليوم الوطني 89، وبهذه المناسبة نظم معرضاً للوثائق التاريخية والصور الفوتوغرافية التي تؤكد متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وتأتي مشاركة الأرشيف الوطني في هذه المناسبة الوطنية ليبرز بما عرضه من صور ووثائق تاريخية دوره في توثيق العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تشهد تطوراً نوعياً في مختلف المجالات، وعلى جميع الصعد.

وحضر الاحتفال، الدكتور عبد الله محمد الريسي، مدير عام الأرشيف الوطني، وتقدم إلى تركي الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة بأحر التهاني، وأشاد بما حققته المملكة من نهضة وإنجازات حضارية في مختلف الميادين، وتمنّى للمملكة قيادة وشعباً المزيد من الخير والازدهار.

ووثقت صور معرض الأرشيف الوطني عدداً كبيراً من اللقاءات بين قيادتي البلدين الشقيقين. وتفقد السفير السعودي المعرض، وثمّن تركي الدخيل عالياً دور الأرشيف الوطني في توثيق العلاقات التاريخية المتينة بين دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية.

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