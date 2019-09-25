الإمارات الـ 31 عالمياً بالأمن الغذائي

شروق عوض (دبي)

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي أن الإمارات حلت في المركز الـ 31 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام الماضي، في حين حلت بالمركز الـ 33 عالمياً خلال عام 2017، وذلك وفقاً للمؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي لوحدة «إيكونوميست إنتليجنس» للأبحاث، والذي يرصد مدى توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه.

جاءت هذه التصريحات لمعالي مريم حارب التي أدلت بها لـ «الاتحاد»، على هامش لقاء جمعها مع ممثلين من وسائل الإعلام العربية أمس في دبي، والذي أكدت من خلاله إعلان حكومة الإمارات بدء استقبال المشاركات في مسابقة «تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي». وأشارت معالي مريم المهيري إلى أن الأمن الغذائي بات قضية عالمية، مع توقع في ارتفاع عدد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة بحلول العام 2050، إضافة إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية، لافتة إلى أن الإمارات تستورد 90% من احتياجاتها من الغذاء، ولذا وضعت قضية الأمن الغذائي ضمن أولوياتها، معتبرة أن تحقيق الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع والدولة، الأمر الذي يستوجب رفع الوعي لدى الجمهور بأهمية الحد من هدر الغذاء، الذي تصل نسبته عالمياً إلى أكثر من 30%.

وذكرت معاليها، أن قضية الحد من هدر الغذاء بدولة الإمارات، تحتل أهمية كبرى، نظراً لعدم وجود أراض كثيرة مناسبة للزراعة، إذ تبلغ نسبة الأراضي الملائمة للزراعة أقل من 5% من إجمالي الأراضي، إضافة إلى التحديات المرتبطة بشح المياه وتغير المناخ، لافتة إلى أن أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي أطلقت في العام 2018، يدور حول رفع الوعي بأهمية الحد من هدر الغذاء.

وأشارت المهيري إلى أن خطوة إطلاق مسابقة «تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي»، جاءت لتشجيع المشاركين المحليين، ومن جميع أنحاء العالم لتقديم أفكار وحلول مبتكرة لتطوير قطاعي الزراعة وإنتاج الغذاء بالدولة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيقها بما يناسب توجهات دولة الإمارات في ملف الأمن الغذائي.

وأوضحت معاليها أن المسابقة تستهدف تقديم الحلول المرتبطة بشح المياه، وندرة الأراضي الصالحة للزراعة، وارتفاع درجات الحرارة، ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار، وموزعة على أربعة فرق فائزة ضمن فئتين، هما الزراعة المنزلية والزراعة المجتمعية، حيث سيحصل كل فائز على 100 ألف دولار نقداً، فيما ستقدم الـ 250 ألف دولار الأخرى كدعم في توفير المكان للمشروع، والكهرباء والمياه وغيرها، لافتة إلى أنه ستكون هناك لجنة تحكيم لمسابقة «تحدي تكنولوجيا الغذاء»، وسيعلن أسماء الفائزين في شهر أبريل من العام 2020.