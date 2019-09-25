محمد بن زايد: الإمارات وجهة سياحية وثقافية عالمية

أبوظبي (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، وفد متحف اللوفر أبوظبي، يرافقهم معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

ورحب سموه بالوفد، معرباً عن شكره وتقديره للدور الذي يقوم به موظفو المتحف كافة في التعريف بدولة الإمارات بوصفها وجهة سياحية وثقافية عالمية تحتضن مختلف مكونات ونتاج التجربة الإنسانية من فنون وإبداعات، إضافة إلى تعزيز التواصل والتبادل الثقافي بين الشعوب.

من جانبه، ثمن الوفد دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واهتمامه بالمبادرات والمشاريع الثقافية النوعية التي تسهم في تعزيز قطاعات السياحة والثقافة والمعرفة في الدولة وتجسد رؤية الإمارات في نشر التسامح وتعزيز آفاق التواصل الثقافي.

ضم وفد المتحف، سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة، ومانويل راباتيه مدير اللوفر أبوظبي، إلى جانب موظفين من مختلف أقسام المتحف.

يذكر أن متحف اللوفر - أبوظبي افتتح خلال شهر نوفمبر 2017 ليكون بمثابة وجهة ثقافية عالمية جديدة تقدمها دولة الإمارات للعالم.. يجمع تحت سقفه تراثاً إنسانياً متعدد الثقافات.

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