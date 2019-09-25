حميد مجول النعيمي: رحلة أول رائد فضاء إماراتي.. لحظة فخر للعرب

أحمد مرسي (الشارقة)

أكد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، المدير العام لأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، أن الأكاديمية ستفتح أبوابها في الساعة الرابعة من عصر اليوم لكل الراغبين والمهتمين من الباحثين والأكاديميين والفلكيين، وكذلك المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، لمتابعة الحدث العالمي، الذي يعتبر مفخرة لكل العرب، وهو انطلاق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، كأول رائد فضاء مواطن، يصل لهذه المكانة التي سيسجلها التاريخ.

وقال لـ«الاتحاد»: إن أعين العالم أجمع تترقب الساعة 5:56 بالتوقيت المحلي، لترصد هذا الإنجاز العالمي، حيث ستقوم الأكاديمية بالشارقة، وبالتنسيق مع وكالة الإمارات للفضاء، برصد الحدث في الشارقة، ونقله بصورة حية مباشرة، حال صفاء الأجواء التي سيتم البث منها، عبر شاشات عديدة يستطيع الموجودون متابعتها والفخر بها.

وأضاف: إن العرض الحي للحدث التاريخي سيكون داخل المعارض الفلكية الموجودة في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وبالتالي تتم عملية رصدها ومتابعة كافة مراحلها من بداية الرحلة في مركز بايكونور الفضائي بكازاخستان، إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية «سيوز إم إس 15»، وبرفقة رائدة الفضاء الأميركية جيسيكا ماير، ورائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكي.

وأفاد النعيمي، بأن الشاشات ستكون ناقلة أيضاً لكافة المراحل التي تمر بها عملية الانطلاق والانفصال الأولى والالتقاء والتلاحم والمراحل الأخرى الفنية العلمية المحددة بالثانية، والوصول لمنتصف الطريق والتحام المركبة بالمحطة الدولية على بعد نحو 400 كيلومتر من سطح البحر والمتوقع لها الوصول في منتصف الليل بالتوقيت المحلي إلى أن تفتح أبوابها ليدخل رواد الفضاء إليها بعد نحو ساعتين وبالتالي يقوم أول رائد فضاء إماراتي بأداء المهام الموكلة إليه من قبل الجهات المختصة، ويستمر في المهمة لثمانية أيام.

وأوضح أن كل هذه المراحل، وغيرها من الحقائق العلمية ستكون متاحة لرواد الأكاديمية في هذا العرس العربي الذي يعتبر مفخرة للجميع، وبجميع مراحله، في متابعة تستمر إلى أن تتم المهمة في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي لمن يرغب في المتابعة، ومن خلال القائمين على المكان، لنشارك البلاد الفخر والفرحة بالحدث.

وتابع النعيمي: بصفتي رئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، وكل زملائي من الباحثين والمختصين والفلكيين والعلماء، فخورون جداً بهذا الحدث وبإنجازات الإمارات بصورة عامة في هذا المجال، كونها تمتلك الآن استراتيجية واضحة في علوم الفضاء والفلك ومنشآت قائمة، سواء تحققت أو من المنتظر أن تكون على أرض الواقع، كوجود وكالة الإمارات للفضاء، وإطلاق أول مسبار عربي إسلامي إلى المريخ عام 2021، ومركز محمد بن راشد لعلوم الفضاء والفلك، واختيار رائدي فضاء إماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، كطليعة رواد الفضاء الإماراتيين، وهو الحدث الأبرز حالياً الذي ننتظر حدوثه. وذكر أن العرب جميعاً فخورون بدخول الإمارات العربية المتحدة لعالم الفضاء والفلك وأصبح لدينا، كاتحاد عربي، شعور بالفخر والاعتزاز، وبأننا أصبحنا رقماً قوياً في هذا المجال عالمياً، من خلال قيادة رشيدة تخطط وتنفذ وتحفز أبناءها على الحضور والإبداع والتفاني في العمل وبالتالي باتت عملية تأهيل الكوادر الماهرة والمؤهلة والمدربة، أمراً واقعياً في هذا المجال، ملمّين بالتقنيات الحديثة المرتبطة بعلوم الفضاء والفلك، ومزودين بالمهارات الحديثة والثقة في النفس، وكذلك تشجيع وتحفيز القيادة الرشيدة لهم.