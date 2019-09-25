سيف بن زايد يزيح الستار عن لوحة الـ«5 نجوم» بمرور عجمان ومركز واسط

أبوظبي (الاتحاد)

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح أمس، مركز خدمات المرور والترخيص في القيادة العامة لشرطة عجمان، ووجه سموه التهنئة لقادتها والكادر الإداري والعاملين في المركز بتصنيفه ضمن أفضل خمسة مراكز خدمة من أصل 600 مركز على مستوى الدولة، وأزاح الستار عن لوحة الخمس نجوم التي منحت للمركز وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المركز اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان.

وهنأ سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قائد عام شرطة عجمان وجميع العاملين في القيادة على هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات شرطة عجمان وتميزها في خدمة المتعاملين، مؤكداً أن هذا التصنيف ما كان ليُمنح لولا السعي المتواصل وصدق الجهود لإسعاد المتعاملين بأجود الخدمات التي ترضي توقعاتهم.

واطلع سمو وزير الداخلية خلال الزيارة على مرافق المركز وأثنى على جهود الموظفين وتميزهم في تقديم الخدمة، قائلاً: إن خدمة المتعاملين أصبحت صورةً تعكس حضارة وتقدم وتميز الدولة وحرصها البالغ على تقديم الخدمة وفق أعلى المعايير العالمية في بيئة تزخر بالإيجابية، داعياً سموه لبذل المزيد من الجهود للاستمرار في تطوير وتحسين العمل في المراكز الخدمية لشرطة عجمان، وتعزيز التحول الذكي للخدمات وتقديم الأفضل دائماً لإسعاد المتعاملين وخدمة الوطن.

كما اطلع سموه على غرفة العمليات المستحدثة في مركز خدمات المرور والترخيص المرتبطة بغرفة العمليات الرئيسية في القيادة وبكاميرات مراقبة الطرق، وهي مدعمة بنظام GIS الخاص بالطرق والذي يربطها بدائرة البلدية والتخطيط، ويتم من خلالها مراقبة الطرق والرادارات وتحليل الحوادث والأعمال الميدانية، إضافة إلى متابعة أداء الموظفين وعدد المعاملات المنجزة وزمن تقديم الخدمة، وفق معايير تصنيف الخمس نجوم.

كما أزاح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الستار عن لوحة تصنيف خمس نجوم بمركز شرطة واسط الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بعد إعلان المركز ضمن أفضل خمسة مراكز خدمة على مستوى الدولة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله».

وهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، العاملين بالمركز على هذا الإنجاز الذي يأتي ثمرة جهودهم في تطبيق معايير منظومة الأداء الحكومي المتميز وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية في تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، ويتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو تمكين القطاع الحكومي بالدولة من التفوق في أنظمته، وأدائه وخدماته ونتائجه، وتعزيز ثقافة الإبداع والولاء والتميز لدى كافة موظفي وزارة الداخلية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح أمس إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث كان في استقباله اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة.

وشاهد سموه والحضور فيلما تسجيليا عن مسيرة تطور الخدمات المقدمة للمتعاملين بمركز شرطة واسط الشامل، ومراحل التحول الذكي في تقديم الخدمات، وفق معاير الجودة والتميز المؤسسي.