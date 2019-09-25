سلطان الرميثي: طموحات أبناء الإمارات بلا حدود

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكد سلطان خلفان الرميثي، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن اللحظة التاريخية التي سينطلق فيها ابن الإمارات، هزاع المنصوري، ليكون أول رائد فضاء إماراتي يصل للفضاء، محققاً بذلك حلم الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، في أن يصل أبناء الإمارات إلى الفضاء، ستكون هذه اللحظة لحظة فخر للإمارات قيادةً وشعباً. وأضاف أن الوصول للفضاء ليس بالمهمة السهلة، ولكن أبناء الإمارات هم لها ودائماً على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وقادرون على تحمل الصعاب، من أجل رفع راية الوطن عاليةً خفاقةً، كما اعتدنا منهم في المجالات كافة ومختلف القطاعات. وأوضح وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن الرحلة الفضائية التي سيقوم بها هزاع المنصوري، اليوم، ستسجل بأحرف من نور، ضمن إنجازات الإمارات المتتالية، والتي لا سقف لها، مشيراً إلى أن طموحات أبناء الإمارات وإنجازاتهم تحظى بدعم القيادة الرشيدة، معرباً عن أمله في أن يكون إنجاز هزاع المنصوري، وزميله سلطان النيادي، بدايةً لمرحلة من مراحل ومبادرات ونجاحات متتالية لشباب الإمارات في مجال ريادة الفضاء.