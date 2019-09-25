تحديث فحوصات الكشف المبكر عن سرطان القولون

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لدائرة الصحة في أبوظبي عن تحديث توصياته بشأن فحوصات الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم، السرطان الأكثر شيوعاً بين الرجال والثاني بين السيدات في إمارة أبوظبي.

ووفقاً للتوصيات الجديدة، ينصح جميع أفراد المجتمع من كلا الجنسين، والبالغين من العمر 40 عاماً فما فوق بإجراء فحص الدم في البراز مرة كل سنة أو إجراء تنظير القولون مرة كل 10 سنوات.

ودعا المركز الأشخاص الحاملين لجينات وراثية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان أو تشير سجلاتهم أو سجلات عائلاتهم الطبية إلى الإصابة بسرطان القولون والمستقيم إلى جانب المصابين بالتهابات القولون أو القولون العصبي إلى إجراء تنظير القولون مرة كل سنة أو كل 5 سنوات بحسب تقدير الطبيب.

وقالت الدكتورة شرينه المزروعي مدير إدارة الأمراض غير السارية: «في إطار سعينا المتواصل لجعل الوقاية أسلوب حياة لدى أفراد مجتمع إمارة أبوظبي وضمن جهودنا لتحقيق (أبوظبي مجتمع معافى)، قمنا بتحديث توصيات الفحص المبكر عن سرطان القولون والمستقيم تماشياً مع المستجدات العلمية وأحدث التوصيات العالمية وتحقيقاً لأعلى درجات الوقاية من هذا النوع من السرطان».

ودعت أفراد المجتمع ومقدمي الرعاية الصحية إلى الامتثال للتوصيات الجديدة بشأن فحوصات الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم التي تعد إجراءات وقائية تسهم في اكتشاف الزوائد اللحمية قبل أن تؤدي إلى ظهور أي أعراض أو أن تتحول إلى سرطان.

وأشارت إحصائيات المركز بأنه منذ العام 2012، بلغت حالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم حوالي 845 إصابة في إمارة أبوظبي، 42% منها تم اكتشافها في مراحل مبكرة نتيجة للفحوصات الروتينية.