وفد تايلاندي يزور «مراكز إيواء»

أبوظبي (الاتحاد)

اجتمعت إدارة مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر مع الوفد التايلندي الذي زار دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، وذلك بغرض متابعة تفعيل وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الدولتين في فبراير 2018، وذلك من خلال برامج وخطط تم اقتراحها لهذا الشأن.

وبعد الاجتماع مع سارة شهيل مدير عام مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر وعضوات الإدارة، تبادل الطرفان المعلومات الخاصة بالضحايا والجهات التي يتم استقبالهم منها والإجراءات التي تتخذ بشأنهم منذ التسلم وإخضاعهم للفحوصات الطبية، ومعرفة الخطط الاجتماعية والنفسية التي توضع لكل ضحية وفقاً لحالتها، بحيث يراعى سن الضحية وعمق الصدمة التي تعرضت لها، كما تعرَّف الوفد إلى الكيفية التي توضع بها برامج إعادة التأهيل التي تناسب كل ضحية ورغبتها في نوعية التأهيل، سواءً كان في مجال أعمال الفندقة بكافة فروعها أو أعمال الطبخ أو في مجال التجميل.

كما يدخل في اختيار نوعية البرنامج المرحلة التعليمية للضحية، وبرامج إعادة التأهيل المشار إليها تنفذ من قبل فنادق ومؤسسات وأندية ترتبط مع مراكز إيواء بمذكرات تفاهم بشأن هذه البرامج.

زار الوفد مركز إيواء النساء والأطفال والتقى بالضحايا وتعرف إلى الكيفية التي تم بها الاتجار بهم، وأشاد أعضاء الوفد بما تقوم به مراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر من عمل نموذجي جدير بأن يحتذى به، وفي نهاية الزيارة تبادل الوفدان الهدايا التذكارية.