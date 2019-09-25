تحت رعاية الشيخة فاطمة.. انطلاق منتدى القيادات النسائية في الرياضة والصحة

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أُقيمت بنادي أبوظبي للسيدات، أمس، فعاليات النسخة الثانية من «منتدى القيادات النسائية في الرياضة والصحة».

وتهدف الفعالية إلى نشر رسالة التغيير، والمساهمة في خلق مجتمع رياضي يتبع أنماطاً صحية في الحياة اليومية، والتأثير إيجابياً على الفتيات والسيدات الإماراتيات في أدوارهن الوظيفية في المجتمع.

وقالت الدكتورة مي الجابر عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك: «إن ‏أكاديمية فاطمة بنت مبارك ‏للرياضة النسائية تنظم ‏اليوم للمرة الثانية منتدى القيادات النسائية لرياضة وصحة المرأة، بهدف الاطلاع ‏على أفضل الممارسات والتجارب ‏والخروج بمبادرات جديدة تهدف إلى الارتقاء ‏برياضة المرأة في المجتمع الإماراتي».

وأضافت: «اليوم لدينا مشاركات محلية و‏خارجية من المملكة العربية السعودية وسنغافورة للاطلاع على التجارب الخاصة بالرياضة النسائية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.. ويستهدف الملتقى في هذه الندوة المرأة والفتاة الإماراتية، ‏وعادةً ‏تنظم الأكاديمية هذه الندوة بالتعاون مع هيئة الصحة كشريك صحي، وذلك للارتباط الوثيق بين الرياضة بالصحة».

وأشارت إلى أن «الأكاديمية تتطلع إلى أن تكون ممارسة الرياضة ليست فقط من أجل الحصول على البطولات ولكن أن تكون الرياضة نمط حياة.. ولأهمية المرأة في المجتمع، فهي الأم والعاملة والمربية، فيجب أن تكون دائماً بصحة أفضل وتتمتع بنشاط بدني وذهني مميزين.. ونتمنى أن تصل رسالتنا إلى أكبر فئة ممكنة خاصة المؤسسات الرياضية والصحية والمدارس من أجل تطبيق بعض المبادرات والبرامج الصحية التي يمكن أن تساهم في جذب الفتاة الإماراتية إلى ممارسة الرياضة التي تحبها، إضافة إلى تجربة رياضات أخرى مختلفة».