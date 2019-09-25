«صحة» تطبق الذكاء الاصطناعي في التمريض

إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف مؤتمر صحة الدولي الثامن للتمريض والقبالة والخدمات الصحية المساندة الذي انطلقت فعالياته أمس في أبوظبي، عن احتياجات التمريض التخصصي، في إطار التوجه لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث بلغ إجمالي العاملين في الهيئة التمريضية على مستوى الدولة نحو 30 ألف ممرض وممرضة، منهم 7400 يعملون في منشآت شركة صحة حالياً، بينهم 153 ممرضة مواطنة ومواطن واحد، علماً بأن شركة صحة بدأت تطبيق نظم الذكاء الاصطناعي في التمريض.

وأكد المؤتمر الذي يستمر على مدار 3 أيام ضرورة وجود المحفزات الضامنة لجذب المواطنات والمواطنين للعمل بالتمريض والأقسام الفنية، وأن الملتحقات بالتمريض من المواطنات حققن نجاحات متميزة في مجال عملهن رغم الظروف المحيطة بهن، وأن زيادة الرواتب ليست الهدف أو المحفز الحقيقي للممرضات المواطنات فقط، ولكن توجد محفزات إدارية وغيرها.

وأكد الدكتور جاريث جودير الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» أهمية مهنة التمريض، ودورها الحيوي في القطاع الصحي، من خلال تواصل الممرضين المستمر والمباشر مع المرضى، والمراجعين للمنشآت الطبية.

وقال: إن الفريق التمريضي الناجح يسهم إسهاماً فعالاً في نجاح المنشأة الصحية، من خلال الرعاية الصحية المتميزة التي يقدمها للمرضى.

بدورها، قالت فاطمة الرفاعي مستشار شؤون التمريض في وزارة الصحة، عضو مجلس إدارة جمعية التمريض الإماراتية: إن واقع التمريض في دولة الإمارات حالياً مقارنة بالسنوات الماضية، تحسّن بصورة كبيرة نظراً لوجود محفزات عديدة منحت للدارسين والدارسات للمهنة من قبل المؤسسات الصحية والتعليمية، وتشجيع القيادة الرشيدة للانخراط في هذه المهنة النبيلة، وتوفير الكليات ومدارس التمريض، حيث توجد حالياً 4 كليات في القطاع الحكومي وكلية في القطاع الخاص على مستوى الدولة والتي يمنح معظمها الفرص للدراسات العليا والماجستير في التمريض وتخصصاته، إضافة إلى المنح الدراسية والبعثات للخارج.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة أطلقت المبادرة الوطنية لتعزيز جاذبية مهنة التمريض في أكتوبر 2015، واعتمدت على محاور ثلاثة تتعلق بالتحفيز من خلال إيجاد التشريعات والأنظمة والضوابط المساهمة في التحفيز، وجعل التمريض مهنة جاذبة للمواطنين من الجنسين والتوعية والتثقيف والتدريب والتأهيل، وذلك لتحسين الصورة النمطية للمهنة، وزيادة الإقبال على دراسة التمريض مستقبلاً.

وقالت عائشة المهري مدير دائرة التمريض في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»: نحتاج إلى تضافر الجهود وتسخير الإمكانات من جميع الجهات المعنية، اليوم لدينا دعم من الحكومة والمؤسسات الصحية ولدينا كليات التمريض المناسبة، والمطلوب في الوقت الحالي هو تجميع كل هذه المحفزات وتوجيهها إلى المسار الصحيح لتعطينا المخرجات المطلوبة التي تدعم عملية توطين مهنة التمريض، مشيرة إلى وسائل الإعلام بمختلف فنونها وما تملكه من إمكانات كبيرة لتوعية المجتمع وتثقيفه حول أهمية مهنة التمريض ومكانتها ودورها المهم في المجتمع، ونوهت بأن شركة صحة لديها حالياً حوالي 153 ممرضاً مواطناً، منهم مواطن واحد من أصل 7400 ممرض يعملون في منشآت شركة صحة.

ويناقش المؤتمر الذي تنظمه شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مساهمة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في تقديم رعاية صحية آمنة وموثوقة وفعالة، وكذلك الاستراتيجيات الرامية لتحسين جودة بيئة الرعاية الصحية، واعتماد نماذج موحدة لنهج الرعاية الصحية، إلى جانب استعراض البحوث والممارسات القائمة على الأدلة في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز صحة المجتمع كعنصر حيوي لنظام الرعاية الصحية المستدامة، ووضع استراتيجيات للاحتفاظ بالمهنيين الصحيين وتعزيز مشاركتهم ورفاهيتهم.

«صحة» تكرم الفائزين بـ«الإحسان»

كرمت شركة «صحة»، خلال مؤتمر صحة الدولي الثامن للتمريض والقبالة والخدمات الصحية المساندة، الفائزين بالدورة الثانية لجائزة «الإحسان» التي تم إطلاقها في العام الماضي ولأول مرة على مستوى الدولة، انطلاقاً من إيمان شركة «صحة» بنشر أفضل الممارسات الفنية على مستوى الإمارة، وتسليط الضوء على الكوادر التمريضية والقبالة والخدمات المساندة الذين يقدمون مستويات متقدمة من الرعاية الصحية، حيث تم توسيع نطاق الجائزة هذا العام، لتشمل عدداً من مستشفيات القطاع الخاص لإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مشاركات منشآت شركة «صحة».