اعتماد تشكيل المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة بالإمارات

الشارقة (وام)

اعتمدت الجمعية الخليجية للإعاقة أسماء رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لها في دولة الإمارات، برئاسة المهندس صلاح عبدالله الموسى رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو مجلس إدارة جمعية أهالي ذوي الإعاقة، وعضوية كل من منى سعيد المنصوري عضوة مجلس إدارة الجمعية أمين السر العام في جمعية أهالي ذوي الإعاقة نائباً لرئيس المكتب التنفيذي، والإعلامي عبدالرحمن عبدالله نقي البستكي أمين السر العام لجمعية الصحفيين الإماراتية، وليلى الحوسني عضوة سابقة بمجلس إدارة جمعية أهالي ذوي الإعاقة، وبخيتة سالم علي الكتبي عضوة جمعية الإمارات للإعاقة البصرية، وخالد محمد الشناصي عضو مجلس إدارة جمعية أهالي ذوي الإعاقة. ويتخذ المكتب التنفيذي لدولة الإمارات من شريكه الاستراتيجي جمعية أهالي ذوي الإعاقة بالشارقة مقراً. وتعتبر الجمعية الخليجية للإعاقة جمعية خيرية تطوعية في مجال أصحاب الهمم أشهرت بمملكة البحرين في 17 أغسطس 1999م وتأسست بدعوة من إدارة شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لدول الخليج العربية حيث احتضنت البحرين الاجتماع التأسيسي الأول لها لإقرار النظام الأساسي وساهم من الإمارات في تأسيسها كل من سلطان سيف الشحي والدكتور طارق سليمان خانجي وناصر عبدالله الزعابي.

وتدعو رؤية الجمعية إلى إيجاد مجتمع خليجي يتمتع فيه الأشخاص من أصحاب الهمم بحياة كريمة مستدامة تحقق لهم مشاركة فاعلة قائمة على الإنصاف والمساواة، وتكمن رسالة الجمعية في رسم السياسات والتخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم لجميع الأنشطة المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الشراكة مع المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية في دول الخليج العربي.

وتهدف إلى توحيد الجهود المبذولة في مجال الإعاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير قاعدة معلومات لذوي الإعاقة وإصدار المطبوعات والدوريات المعنية وإيجاد أفضل الوسائل والمساعدات لتوفير وتطوير الخدمات التي تقدم لأصحاب الهمم في دول المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتسعى الجمعية لتطوير التشريعات وسن القوانين والأنظمة الخاصة بحقوق أصحاب الهمم وتقديم الإرشادات اللازمة في مجالات أصحاب الهمم والتعاون في تقييم مستوى ونوعية الخدمات المقدمة في هذا الشأن والسعي لتنمية وتطوير المؤسسات والجمعيات والاتحادات في مجال أصحاب الهمم. كما تسعى لتحقيق أهدافها من خلال إنشاء مركز معلومات في مجال أصحاب الهمم وإقامة المؤتمرات والملتقيات السنوية وعقد الندوات واللقاءات العلمية في مجال عمل نشاطها وإصدار نشرات دورية وكتب ودراسات متخصصة في مجال أصحاب الهمم. وعقد المكتب التنفيذي للجمعية اجتماعه الأول في الشارقة وتم خلاله استعراض خطة العمل وجدول أيام المناسبات المتعلقة بأصحاب الهمم الخليجية والعربية والدولية والعالمية وبحث المشاركة في إكسبو أصحاب الهمم الذي يقام في دبي نوفمبر المقبل.