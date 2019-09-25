استعدادات لاحتفالية كبار السن في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

استقبل العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي مدير إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة رأس الخيمة، الوفد الزائر من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، الذي يضم كلا من النقيب حواء يوسف الرئيسي والنقيب فهد هيكل وعددا من المعنيين، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بحضور عدد من ضباط الشرطة.

وتهدف الزيارة، إلى تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجهتين استعداداً للاحتفال باليوم العالمي لكبار السن والذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام، وذلك بتسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة والجهود المبذولة في إسعاد كبار المواطنين ضماناً لتمتعهم الكامل بحقوقهم، فهم أحد أهم شرائح المجتمع، باعتبارهم خير السلف.

وأوضح العقيد الدكتور راشد محمد السلحدي، تسعى القيادة في يوم الاحتفال بكبار السن من كل عام، إلى إبراز دور كبار المواطنين كأعضاء فاعلين مشاركين في المجتمع، يتمتعون بحقوق الإنسان في كافة مجالات الحياة، كما تعمل على رفع نسبة وعي المجتمع بالمشاكل التي قد تواجه كبار السن، كالشيخوخة وإساءة المعاملة، مسلطاً دائرة الضوء على إسهامات كبار المواطنين الإيجابية البارزة في المجتمع وأهمها الحكمة، وذلك بفضل خبراتهم المكتسبة من الحياة على مدار الأعوام العديدة.

وأشارت النقيب حواء الرئيسي، إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في إدارة حقوق الإنسان تشارك في تنظيم الفعاليات الخاصة بحقوق الإنسان، وبالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة، ومن هذا المنطلق وقع الاختيار هذا العام للاحتفال بهذه المناسبة في إمارة رأس الخيمة، لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين بهدف الاستعداد لإعداد برامج وأنشطة تُسعد كبار المواطنين في يومهم العالمي.