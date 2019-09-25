وسائل إعلام عالمية: رحلة هزاع المنصوري تسلط الضوء على نمو قطاع الفضاء الإماراتي

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

تحدثت وسائل الإعلام العالمية في الأيام الماضية عن الإنجاز التاريخي للإمارات لانطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء، مشيدة بالجهود التي بذلتها الدولة في سبيل تحقيق هذا الإنجاز، والاستفادة من مجالات علوم الفضاء في الانطلاق نحو المستقبل.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» على موقعها بالعربية تقريراً تناول اقتراب المنصوري (35 عاماً) من تحقيق الإنجاز كأول إماراتي يصل إلى الفضاء، من خلال مشاركته بمهمة في محطة الفضاء الدولية بعد اختياره من بين آلاف المتقدمين.

وأشار التقرير إلى أن المنصوري هو العربي الثالث الذي يذهب إلى الفضاء إذ سبقه الأمير السعودي سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والسوري محمد الفارس، وكانت رحلتاهما في ثمانينات القرن العشرين.

ووصف التقرير أن الرحلة التي يقوم بها المنصوري تعد علامة إيجابية على نمو قطاع الفضاء الإماراتي. وتتضمن الخطط الإماراتية إرسال رحلة غير مأهولة إلى المريخ، بحيث تكون عام 2021 لتتزامن مع الذكرى الخمسين لقيام الدولة.

وعرض تقرير هيئة الإذاعة البريطانية أن أستاذ التاريخ يورغ ماتييس ديتيرمان مؤلف كتاب «علم الفضاء والعالم العربي» يقول: «إن تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع برنامج الفضاء الأميركي أبوللو ألهم القادة الإماراتيين».

كما تابع موقع روسيا اليوم هزاع المنصوري في حياته اليومية من خلال تغريداته على حسابه بتويتر، وصور بثها عن حديقة رواد الفضاء في بايكنور، حيث يزرع رواد الفضاء فيها شجرة قبل أول رحلة لهم للفضاء. وسلط الموقع الضوء على تفاصيل الرحلة التي يقوم بها المنصوري ضمن الطاقم الرئيس للبعثة 61/‏‏62 إلى المحطة الفضائية الدولية اليوم الموافق 25 سبتمبر كمهندس ثان لمركبة «سويوز-15» بصحبة قائد المركبة الروسي، ومهندسة المركبة الفضائية الأميركية.

ونشر موقع ناشيونال جيوغرافيك بالإنجليزية تقريراً عن قسم العلوم والابتكار، استعداد هزاع المنصوري للمهمة، ووصف الرحلة الفضائية بأنها ستكون علامة مهمة في صناعة الفضاء التي أصبحت ذات أهمية بقيادة مركز محمد بن راشد لأبحاث الفضاء.