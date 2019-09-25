الشيخة فاطمة: بالحب يحصن الآباء أبناءهم

أبوظبي (الاتحاد)

دعت «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المؤسسات الاجتماعية، وعلى رأسها دائرة تنمية المجتمع، إلى ضرورة تضافر الجهود، وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات والتطلعات المستقبلية الرامية إلى الاهتمام بالأسرة وأفرادها كافة، وتعزيز أدوارهم في المجتمع.

وقالت سموها، خلال ترؤسها اللقاء السنوي مع الإدارة العليا وموظفي مؤسسة التنمية الأسرية الذي عُقد في مركز مؤسسة التنمية الأسرية «بوابة أبوظبي» وحضرته حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخة فاطمة بنت سحمي، ومعالي الدكتورة ميثا الشامسي وزيرة دولة، ومريم الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، ونورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام: «إن الأسرة الإماراتية شأنها شأن الأسر في المجتمعاتِ كافة تمرُ بتحديات وتطورات ومتغيرات ومخاطر اجتماعية كثيرة، متنوعة، ومختلفةَ الأثر والتأثير، تتطلب من الجميع العمل بروح واحدة من أجل التصدي لها ومواجهتها بالتنسيقِ والعمل المشترك، وبمزيدٍ من الدراسات وأساليب العلاج، والحلول الممكنة، وذلك لما تشكّله تلك المخاطر التي تم رصد العديد منها في سجل المخاطر الاجتماعية الذي أطلقناه في مؤسسة التنمية الأسرية في ديسمبر من عام 2017، من تهديد لكيان الأسرة».

موجهات اجتماعية

ودعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الآباء والأمهات بالاضطلاع بواجباتهم في تحصين أبنائهم، وقالت سموها: «من هنا، فإنني أدعو كافة الآباء والأمهات إلى الاهتمام بأبنائهم، وتحصينهم بالحب، ورعايتهم وتربيتهم التربية القويمة، وتعميق الشعور بالانتماء الوطني لديهم، وغرس القيم النبيلة في نفوسهم، وتوفير أسباب الاستقرار والأمان لهم، فهم الركن الأهم في بناء المجتمع وتنميته. كما أدعو إلى تعزيز الوازع الديني في نفوس الأبناء، وحمايتهم من التيارات الفكرية التي تحاصرهم والتي هي إحدى تحديات العالم المفتوح، وشبكات الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، وأن يُغرس هذا الوعي في أذهان الأبناء منذ الطفولة، فالتربية في الصغر هي الأساس، وعليها الاعتماد في تكوين جيل واعٍ، متزن فكراً وسلوكاً، يعرف مسؤولياته ويحرص عليها».

كبار المواطنين

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك : إن كبار المواطنين هم بركة الوطن، ومخزونه البشري الذي ينبغي أن تقدم له المبادرات التي تكفل تمكينه، وحفظ وصون كرامته من خلال توفير الفرص، وتهيئة المناخ المناسب لاستثمار طاقاتهم وتنمية قدراتهم ليستمر عطاؤهم كأعضاء فاعلين في المجتمع لا يشعرون بنقص أو عدم قدرة على العمل، وبما يمكّنهم ويجعل منهم شركاء منتجين في ميادين العمل، وهذا المؤمل من كافة الجهات المعنيّة.

أصحاب الهمم

وقالت سموها، إن أصحاب الهمم يمثلون أحد مكونات الوطن، وموارده البشرية الثمينة التي تحظى بالعناية والرعاية والاهتمام، وعلى جميع المـؤسسات التي تعنى بهم أن تكثّف البرامج والخدمات والمبادرات التي تؤهلهم، وتعمل على دمجهم في المجتمع ليكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين، وبما يحقق لهم الاكتفاء الذاتي النفسي والمعنوي. كما أن لدينا في المجتمع فئات ذات أولوية خاصة، ولا بد من تطوير منظومة عمل متكاملة بين مؤسسات القطاع الاجتماعي لرعايتهم وحمايتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، وتوفير مستوى مناسب من العيش الكريم لهم ولأفراد أسرهم.

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الحملة الثانية لحماية الأسرة

وخلال ترؤس سموها اللقاء السنوي مع الإدارة العليا وموظفي مؤسسة التنمية الأسرية وموظفي القطاع الاجتماعي والشركاء الاستراتيجيين، أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، الحملة التوعوية الثانية ضمن استراتيجية دعم استقرار الأسرة التي تنفذها مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ومؤسسات القطاع الاجتماعي تحت شعار «أسرة متماسكة.. مجتمع متسامح.. وطن آمن»، وتركز الحملة التوعوية الثانية على محور «حماية الأسرة»، وتهدف إلى رفع الوعي المجتمعي المسؤول حول الإساءة للطفل وأبعادها وتأثيرها على استقرار الأسرة، وآليات الوقاية منها، وتعزيز المسؤولية المجتمعية في ترسيخ القيم والاتجاهات الإيجابية وتهيئة بيئة اجتماعية داعمة لحماية الطفل، وتسليط الضوء على دور المؤسسات في تهيئة بيئة اجتماعية صديقة للأسرة بكافة أفرادها، مع التركيز على الأطفال والشباب والمرأة وذوي الهمم، وتوفير فرص لاستثمار طاقات كبار المواطنين.

وتتضمن الحملة أربعة محاور هي حماية أبنائنا مسؤوليتنا، ومؤسسات فاعلة ومؤثرة في دعم استقرار الأسرة وكبار المواطنين نشطاء وفاعلين، والمحور الرابع حماية الأسرة مسؤولية مشتركة بين المرأة والرجل.

رؤى ملهمة

وفي كلمة ترحيبية لها في اللقاء السنوي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، مع الإدارة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، قالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: إن مؤسسة التنمية الأسرية استمدت من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، الموجهات الاجتماعية التي ساهمت في بناء خططها الاستراتيجية والتشغيلية منذ عام 2009 وحتى تاريخه، وحققت بفضل ذلك العديد من الإنجازات في كافة المحاور الاستراتيجية والتشغيلية وتقديم الخدمات.

إنجازات اجتماعية

وأضافت الرميثي: كما حققت المؤسسة إنجازاً آخر، تمثل في رفع كفاءة الخدمات المجتمعية، حيث تم تكثيف خدمات التمكين الاجتماعي الهادفة إلى إكساب الأسر المهارات التمكينية للتعامل مع المواقف والمخاطر الاجتماعية التي قد تواجهها بكفاءة وفاعلية، وتضمن التنشئة السليمة والرعاية والحماية لأفرادها كافة. وحول برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، قالت الرميثي: حقق البرنامج عدّة إنجازات، من أهمها تطوير البرنامج وإطلاقه في حلةٍ جديدة من خلال ضم الجوائز تحت منظومة واحدة تشتمل على 13 فئة ضمن ثلاثة مجالات للتميز الفردي والعمل الجماعي والجهات الداعمة.

معرض الخدمات ومكتبة زايد

تفقدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، خلال اللقاء، معرض الخدمات الاجتماعية الذي شاركت فيه مؤسسات القطاع الاجتماعي، وذلك للتعريف بمهامها وأدوارها في المجتمع، كما تفقدت كذلك مكتبة زايد الإنسانية، واستمعت من المستشار الإعلامي رئيس الفريق المشرف على المكتبة شيخة الجابري ومسؤولة المكتبة شوقية الحوسني، إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها للمجتمع.

نتائج المشاريع الاستراتيجية

خلال الاجتماع، تم استعراض نتائج المشاريع الاستراتيجية والتشغيلية لمؤسسة التنمية الأسرية وذات البعد والأثر الاجتماعي، حيث قدمت وفاء آل علي رئيس قسم الاستشارات الأسرية، عرضاً للتعريف بمهام وأدوار «مركز الاتصال الأسري والرعاية المتكاملة للأسرة»، كما قدمت فاطمة عبدالله الحمادي رئيس قسم تنمية مهارات وقدرات الشباب عرضاً حول «نادي أطفال وشباب الدار»، وحول مجلس الأسرة الاجتماعي قدمت شما الذيب الكتبي عرضاً عن أبرز الإنجازات، وقدمت خولة الكعبي رئيس قسم المسنين عرضاً خاصاً حول «خدمة الرعاية الاجتماعية لكبار المواطنين».