شرطة رأس الخيمة تطلق «#كلنا_هزاع_المنصوري»

رأس الخيمة (الاتحاد) أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة هاشتاغ يحمل اسم «#كلنا_هزاع_المنصوري»، وذلك تزامناً مع رحلة رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري كحدث تاريخي وطني. وبثت شرطة رأس الخيمة مادة فيلمية مصورة تختزل كافة الفئات والرتب الشرطية، وهي توجه رسالة إلى رائد الفضاء هزاع المنصوري كدعم كبير من منتسبي قيادة شرطة رأس الخيمة، وعلى رأسهم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة.

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