مغردون لهزاع المنصوري: «قلوبنا معك»

شروق عوض (دبي)

«ساعات ونبارك لك ولكل الشعب الإماراتي والشعوب العربية.. هزاع قلوبنا معك ودعاؤنا من أجلك»... واحدة من الكلمات التي وجهها المغردون العرب كتعبير عن احتفالهم بإنجاز دولة الإمارات المتمثل في إرسال هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي عربي، على متن المركبة «سويوز» التي تنطلق اليوم إلى المحطة الدولية للفضاء.

وعبر المغردون من كافة أرجاء الدول العربية عن سعادتهم بإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية للفضاء، بطريقة تصعب الكلمات عن وصفها عبر وسيلة التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث اعتبروا أن هذه الخطوة تاريخية وتضاف إلى رصيد الإمارات الحافل بالمنجزات، مؤكدين أن الإمارات تدشن اليوم بإرسال هزاع المنصوري إلى الفضاء مرحلة مهمة من إعداد أبنائها من الكوادر الوطنية لاقتحام عالم الفضاء.

وأكد المغردون العرب أن الاحتفاء بإرسال هزاع المنصوري إلى الفضاء يزيد من قوة العرب، ويعزز مكانة وصورة العربي أمام الآخرين، داعين الله عز وجل دوام الأمن والأمان في دولة الإمارات التي تبرهن في كل يوم أنها بلد المنجزات.

وتمنى المغردون التوفيق لهزاع المنصوري من خلال تفاعلهم مع أخبار الصفحة الرسمية لمركز محمد بن راشد للفضاء، والصفحة الشخصية لهزاع المنصوري وصفحة الرائد البديل سلطان النيادي، لافتين إلى وجوب تهنئة أنفسهم بالمقام الأول، لأن هزاع عزز فيهم شعور الانتماء لعروبتهم.

أول إنجاز عربي

وشدد المغردون على أن خطوة الإمارات بإرسال هزاع المنصوري إلى المحطة الدولية للفضاء، تعد إنجازاً عربياً هائلاً في طريق تأسيس بنية تحتية في عالم الفضاء، كما تعد الحدث الأضخم علمياً في الوطن العربي، حيث يعد المنصوري فخراً وعزاً لكل عربي، مؤكدين أن الإمارات كالعادة وتبعاً لرؤيتها الخلاقة ترسل رسالة فريدة ملهمة ومضيئة بالأمل للمنطقة برمتها من خلال هذا المشروع الإماراتي العظيم «طموح زايد»، الذي تفصلنا عنه ساعات قليلة لـ «عناق الفضاء».

وأكد المغردون العرب من خلال إطلاعهم على السجل التاريخي للإمارات، أن هذا الإنجاز يأتي تجسيداً صريحاً لطموح الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان - طيب الله ثراه - من خلال رؤيته الثاقبة في قراءة الطموح والقدرات التي يمتلكها أبناؤه في دولة الإمارات، لتتم متابعة هذا الطموح من خلال القيادة وعبر برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي عمل على إعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين لإرسالهم إلى الفضاء والقيام بمهام مختلفة.

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وسم #اسأل_هزّاع

كما تفاعل المغردون العرب مع وسم #اسأل_هزّاع الذي اطلقه مركز محمد بن راشد للفضاء مؤخراً بهدف رصد كل الاستفسارات الموجهة لهزاع المنصوري، على أن يتم الإجابة عليها من قبل هزاع المنصوري بعد يوم غد «الجمعة»، ومن استفسارات المتفاعلين، سؤال طرحه المغرد عبدالله حمد بشأن ما إذا كان شكل الأرض.

أما المغرد ناصر ود مفتاح، فقد طرح تساؤلاً عما «إذا كان للفضاء رائحة أو صوت؟».

بدوره طرح المغرد خالد تساؤلاً حول وزن الكرة الأرضية؟. وغردت حصَّة بتساؤل حول طموح هزاع بعد رحلته لمحطة الفضاء الدولية؟. أما المغرد نّجِم فقد طرح تساؤلاً حول تأثير الفضاء على ساعة هزاع المنصوري الحيوية؟. من جانبه، طرح المغرد سائد عبداللطيف تساؤلاً حول أهم الأعمال التي سيقوم بها هزاع في الفضاء؟.

أما المغرد نافع الياسي، فقد طرح تساؤلاً حول أهم التجارب التي سيقوم بها هزاع في محطة الفضاء الدولية؟

بدوره، تساءل المغرد حمد بشأن إمكانية تأهيل دولة الإمارات للمزيد من رواد الفضاء الإماراتيين في المستقبل؟ وأبرز المهام التي يقوم بها رائد الفضاء؟.

من جانبه، طرح المغرد منتصر بالله تساؤلاً حول أهم النصائح الموجهة لطلبة العلم؟.

وطرح المغرد محمد عاطف عدة تساؤلات لهزاع المنصوري منها ماذا كان حلمه عندما كان صغيراً، وكيفية وصوله إلى محطة الفضاء الدولية، وأهم النصائح المقدمة لهواة الفلك من العرب؟

أما المغرد عبيد طرح عدة استفسارات منها شعور هزاع المنصوري لحظة الوصول إلى محطة الفضاء الدولية، والرسالة المقدمة للأمة العربية وشعب الإمارات؟

ثقة كبيرة

ومن تغريدات أبناء الدول العربية المتفاعلة مع وسم #أول_رائد_فضاء_إماراتي، قالت المغردة شهد التميمي: «يعد إرسال رائد فضاء إماراتي إلى الفضاء، أول إنجاز عربي في طريق تأسيس بنية تحتية في عالم الفضاء، نتمنى التوفيق لهزاع المنصوري»، وتابعت في تغريدة أخرى بـ «يعد هذا الحدث الأضخم على مستوى الوطن العربي».

بدورها، غردت فاطمة محمد بـ «هزاع المنصوري هو فخر لكل العرب، ونتمنى له التوفيق في رحلته، ولدينا ثقة كبيرة فيه».

أما المغرد سعيد ناصر، قال: «في حفظ الله ورعايته هزاع المنصوري»، من جانبها، غردت هيفاء ناصر بـ «بالتوفيق للمنصوري في رحلته التاريخية»، كذلك الأمر بالنسبة إلى المغرد ركان، حيث قال: «بالتوفيق لهزاع في هذه المهمة».

الرؤية الخلاقة

بدوره، قال المغرد عبدالرحمن الثابتي: «نتمنى لك التوفيق حفظك الله»، وغرد عبدالرحمن ساعد بـ «بالتوفيق للرائد هزاع إنشاء الله سالم غانم»، أما التغريدات المتفاعلة مع الصفحة الشخصية لرائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، فقد قالت يمامة أسامة: «دام.. عزكم يا عيال زايد.. فخورون بهذا الإنجاز الإماراتي العربي».

بدوره، قال المغرد جمال الدوبحي: «كالعادة الرؤية الخلاقة للقيادة الإماراتية الحكيمة تصيغ رسالة فريدة ملهمة ومضيئة بالأمل للمنطقة برمتها من خلال هذا المشروع الإماراتي العظيم «طموح زايد»، الذي تفصلنا عنه ساعات قليلة لـ «عناق الفضاء .. كل التوفيق ومزيد من الإنجازات».

من جانبها، غردت غدير اليافعي بـ «أنتم أهل لذلك فمسيرتكم مليئــــة فــــي الخير والعطاء والتقدم والازدهار، هنيئاً لشعب الإمارات بهذه القيادة الرشيدة حفظكم الله».

أما المغرد سائد العتيبي، قال: «نسأل الله عز وجل أن يحفظك ويردك سالماً، وان يحفظ دولة الإمارات، ونفتخر بك وننتظر عودتك بفخر»، كذلك الأمر بالنسبة إلى المغرد فيصل السيف، قال: «فخورين فيك بالمملكة العربية السعودية، والله يحميك في حلك وترحالك».

بدوره غرد أحمد المدني بـ «ساعات ونبارك لك ولكل الشعب الإماراتي والشعوب العربية.. هزاع: قلوبنا معك ودعاؤنا من أجلك».