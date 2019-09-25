مريم المهيري: رحلة أول رائد فضاء إماراتي علامة مضيئة في تاريخ الأمة

دبي (الاتحاد) أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي، أن هزاع المنصوري يحمل أحلام وطموحات الإمارات وقيادتها الرشيدة إلى الفضاء، في رحلة تحمل في طياتها أسمى معاني مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «المستحيل ليس في قاموسنا». وقالت معاليها: «يمثل انطلاق أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية علامة مضيئة في تاريخ الأمة».

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