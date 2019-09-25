الامارات | براءة خادمة من التسبب في وفاة طفلين

شكرا لقرائتكم خبر عن براءة خادمة من التسبب في وفاة طفلين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جزاء الفجيرة ببراءة خادمة آسيوية من تهمة التسبب في وفاة شقيقين (ثلاثة وأربعة أعوام)، بعدما تركتهما في غرفتهما وخرجت، ثم شبّ حريق أثناء نومهما ما تسبب في وفاة الطفلين اختناقاً جراء الدخان الكثيف.

وأنكرت الخادمة، أمام الهيئة المحكمة، تسببها في وفاة الشقيقين، مشيرة إلى أنها كانت في الطابق الأرضي، بينما كان الطفلان نائمين في غرفتهما.

وكان حريق وقع في منطقة مضب بإمارة الفجيرة، في يونيو الماضي، أسفر عن وفاة طفلين (ثلاث وأربع سنوات) اختناقاً.

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وقالت مصادر في «الدفاع المدني» إن الطفلين فارقا الحياة بعد أن حاصرتهما النيران التي اندلعت في منزل ذويهما، ولم يكن في المنزل سوى الجدة التي استنجدت بالناس، الذين أبلغوا إدارة الدفاع المدني.

وأوضحت المصادر أن بلاغاً ورد إلى إدارة الدفاع المدني في الساعة 10:30 صباحاً، يفيد باندلاع حريق في منزل أحد المواطنين بمنطقة مضب، وعليه انتقلت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحريق، وتم إطفاء النيران التي أتت على أجزاء كبيرة من المنزل، ونتج عنها وفاة طفلين كانا داخل المنزل، فيما كانت والدتهما في العمل.