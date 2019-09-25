الامارات | شرطة دبي تُطلق خدمة تحديد مواقع طالبي النجدة بدقة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تُطلق خدمة تحديد مواقع طالبي النجدة بدقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة دبي عن إطلاقها خدمة تحديد مواقع المتصلين بالنجدة عن طريق «GPS»، بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات وشركتَي «غوغل» و«أبل»، بما يمكّن دوريات الشرطة من تحديد موقع المتصلين بالطوارئ بدقة متناهية، والوصول سريعاً لطالبي النجدة.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، إن «إطلاق خدمة تحديد مواقع المتصلين بالنجدة عبر نظام GPS، إنما يأتي في إطار تنفيذ رؤية القيادة لنكون الأول عالمياً في مؤشر زمن الاستجابة العالمي للحالات الطارئة، بحلول 2021، وبما يمكننا أيضاً من تعزيز الأمن والأمان والارتقاء بالعمل الشرطي والأمني، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية».

وبيّن أنهم يهدفون إلى تعميم التجربة قريباً لتشمل كل القيادات الشرطية في الدولة تحت مظلة وزارة الداخلية، بحيث يتم تزويد القيادات بمواقع المتصلين بغرف العمليات التابعة لهم، وبذلك يتمكنوا من توحيد منهجية التعامل مع الحالات الطارئة والوصول إلى موقع طالبي النجدة بدقة تفوق أضعاف المرات خدمة «LBS» التي كانت العمليات تستعين بها لتحديد الموقع، وهو ما كان يعطي إحداثيات قريبة وليست دقيقة.

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من جانبه، أفاد مدير الإدارة العامة للعمليات، اللواء المهندس كامل بطي السويدي، بأن 70% من الاتصالات التي ترد إلى الطوارئ مصدرها الهواتف المتحركة، وعليه فإنه يستلزم تمكن الدوريات من تحديد مكان المتصل بدقة، وعند استخدام شرطة دبي للخدمة الجديدة تتمكن الدوريات من الوصول الدقيق للحالات الطارئة، لافتاً إلى أن المتصل بمجرد طلبه لأرقام الطوارئ (999 – 911- 112) يبعث هاتفه رسالة نصية مجانية تحتوي على موقعه بدقة إلى خوادم ملفات في شرطة دبي، التي تم تصميمها وبرمجتها لتوفّر الإحداثيات إلى مركز القيادة والسيطرة في العمليات.

وأوضح أن الخدمة المجانية لا يمكنها تعقب هواتف المتصلين ولا تخزن إحداثيات مواقعهم، بل ينتهي عملها بانتهاء إرسال الإحداثيات وقت الاتصال بالطوارئ، والغرض منها تسريع عملية الاستجابة وتمكين الدوريات من الوصول إلى طالبي النجدة في أقل وقت ممكن، على خلاف الخدمة القديمة التي كانت تعتمد على أقرب برج اتصالات لتحديد الموقع بشكل تقريبي.

وأكد نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون الاتصالات، العميد الدكتور خالد غانم المري، أن الخدمة تعمل مع نسخة نظام التشغيل رقم (4) وما بعدها، فيما يتعلق بالهواتف المتحركة العاملة بنظام «أندرويد»، ونسخة نظام التشغيل رقم 13 وما بعدها فيما يتعلق بالهواتف المتحركة التي تعمل بنظام «IOS»، ولا تحتاج الخدمة إلى تحميل وتهيئة على أجهزة الهواتف المتحركة، وإنما تتم بشكل تلقائي أثناء تسجيل الهاتف بشبكة مزود الخدمة في الدولة.