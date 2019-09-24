الإمارات تواصل جهودها لمكافحة الأوبئة في الساحل الغربي اليمني خاصة الكوليرا

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الداعمة للشعب اليمني الشقيق من خلال تعزيز المجالات التي تتعلق بحياة السكان وتحسينها خاصة المجال الصحي.

فقد دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في هذا الشأن بالتنسيق مع مكتبي الصحة والزراعة في مديرية المخا بمحافظة تعز "حملة الرش الضبابي" وذلك ضمن جهود الإمارات المتواصلة لمكافحة الأوبئة في الساحل الغربي اليمني خاصة وباء الكوليرا حفاظاً على حياة المدنيين وصونا لأرواحهم.

وذكر ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن الحملة تأتي تلبية لنداء استغاثة من السلطة المحلية وتستهدف القضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأوبئة.

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وأوضح ثابت الهاملي مدير مكتب الزراعة والسكان في مديرية المخا خلال التدشين أنه تم وضع خطة مجدولة للحملة تنفذها فرق متخصصة على مدى 12 يوماً تشمل مدينة المخا ومختلف عزل وقرى المديرية.

ونقل الهاملي تحيات وشكر السلطة المحلية وأهالي المخا لدولة الإمارات التي تتواصل مساعداتها بسخاء للشعب اليمني في كل المجالات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر. فيما أكد الدكتور أمين الشاذلي مدير مكتب الصحة في المديرية أهمية الحملة التي تأتي في سياق الجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات لمكافحة والقضاء على الكوليرا وحمى الضنك والحميات الآخرى التي عاودت الإنتشار مع بدء موسم هطول الأمطار.