الامارات | "مدني الشارقة" تتعامل حاليا مع حريق واجهة بناية

شكرا لقرائتكم خبر عن "مدني الشارقة" تتعامل حاليا مع حريق واجهة بناية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة بأنها تتعامل حالياً مع حادث حريق حاصل في التكيسات الخارجية لمبنى بناية الدرة بمنطقة المجاز، بمساعدة خمس مراكز من الإمارة.
وأشارت الى أنه ورد بلاغ لغرفة عملياتها الساعة 9:41، يفيد بوجود حريق في برج سكني على البحيرة، وعلى الفور تحركت الفرق المختصة، والجهات المعنية لموقع الحادث، وما زال العمل جاري لإخماد الحريق.
ولفتت إلى أن الحريق نشب في الواجهة الخارجية لبرج الدرة، ويجري العمل على إطفائها من قبل 5 مراكز هي الإدارة وسمنان والميناء ومويلح والنهدة.
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