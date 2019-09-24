شعبان بلال (القاهرة)
قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري في الوكالة الأميركية للفضاء (ناسا) إن برنامج تدريب رواد الفضاء هو أول إثبات لبناء القدرات العربية، للمساهمة في مشاريع الفضاء.
وأضاف الباز، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أن هذا البرنامج يستهدف إلى إعداد عدد من شباب الإمارات، نساءً ورجالاً، للمشاركة في أبحاث فضاء بالمستقبل.
وأكد الباز أنه «يجب علينا جميعاً أن نحتفي بهذا الحدث العظيم، حيث تمثل رحلة هزاع المنصوري أول خطوة عربية في هذا المجال الإبداعي الهام».
اقرأ أيضاً... هزاع المنصوري وسلطان النيادي يشاركان في مؤتمر صحفي في بايكونور
كانت هذه تفاصيل خبر فاروق الباز لـ"الاتحاد": رحلة المنصوري إلى الفضاء حدث عظيم وخطوة عربية مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.