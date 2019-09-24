فاروق الباز لـ"الاتحاد": رحلة المنصوري إلى الفضاء حدث عظيم وخطوة عربية مهمة

شعبان بلال (القاهرة)

قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري في الوكالة الأميركية للفضاء (ناسا) إن برنامج تدريب رواد الفضاء هو أول إثبات لبناء القدرات العربية، للمساهمة في مشاريع الفضاء.

وأضاف الباز، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أن هذا البرنامج يستهدف إلى إعداد عدد من شباب الإمارات، نساءً ورجالاً، للمشاركة في أبحاث فضاء بالمستقبل.

وأكد الباز أنه «يجب علينا جميعاً أن نحتفي بهذا الحدث العظيم، حيث تمثل رحلة هزاع المنصوري أول خطوة عربية في هذا المجال الإبداعي الهام».

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