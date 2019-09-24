والد رائد الفضاء سلطان النيادي لـ"الاتحاد": فخر عظيم ومستقبل يكتب بحبر من ذهب

عمر الحلاوي (العين)

قال سيف مفتاح النيادي والد رائد الفضاء سلطان النيادي: «إنهم يشعرون بفخر عظيم واعتزاز كبير وفرحة عارمة لا توصف وشعور وطني وهم يتابعون عن كثب رحلة محطة الفضاء الدولية».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من صحيفة «الاتحاد» في مقر إقامته بكازاخستان قبل ساعات قليلة من انطلاق الرحلة، ومتابعة رحلة محطة الفضاء الدولية التي تنطلق اليوم.

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ولفت النيادي إلى أن كل الشعب الإماراتي يتابع بفخر هزاع وسلطان، لأنهما يمثلان قدوة للشباب الإماراتي والعربي، ويحققان إنجازاً سيكتب بحبر من ذهب ويسجل في تاريخ دولة الإمارات، مؤكداً أن حلم ابنه سلطان ما كان سيتحقق لولا إرادة وحكمة ورؤية القيادة الرشيدة على رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة وتوجيهات وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف أن كل الأسرة توجد حالياً مع ابنها سلطان لمشاركة هذا الحدث العظيم، حيث يوجد أعمامه وأشقاؤه، مؤكداً أن معنويات سلطان عالية جداً ويشعر بالسعادة الكبيرة لأنه محظوظ بانتمائه لهذه الأرض الطيبة دولة الإمارات وفخور بقيادته الرشيدة، كما أن جميع الحضور من أسرته يشعرون بهذه السعادة والفخر.

وأشار إلى أن الإمارات تستشرف المستقبل بخطى متسارعة تسابق نفسها من إنجاز إلى آخر، لذلك ليس مستغرباً أن تطرق الإمارات عالم الفضاء بقوة تتخطى بعض الدول التي سبقتها، وذلك كله يتحقق بفضل الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث كان يستثمر في الإنسان الإماراتي والتنمية البشرية ويتحدى المستحيل وهو يرسم حاضر ومستقبل الإمارات وأبنائها، والآن الدولة تجني تلك الثمار الطيبة.