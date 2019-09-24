ماريوت الدولية تتوقع إضافة 40 منشأة جديدة إلى محفظتها في أفريقيا بحلول عام 2023

أعلنت ماريوت الدولية عن توقعاتها بإضافة 40 منشأة جديدة تضم أكثر من 8 آلاف غرفة إلى محفظتها ضمن القارة الأفريقية بحلول نهاية 2023، وذلك على هامش فعاليات "منتدى الاستثمار الفندقي في أفريقيا".

ووقعت الشركة عدد من الاتفاقيات لافتتاح أولى منشآتها في دولة الرأس الأخضر (كاب فيردي)، فضلاً عن توسيع حضورها في أسواق أثيوبيا وكينيا ونيجيريا، حيث من المتوقع أن تستقطب المشاريع المستقبلية لعام 2023 استثمارات من أصحاب المنشآت بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، مع توفير ما يزيد عن 12 ألف فرصة عمل جديدة في القارة.

وتشمل محفظة الشركة الحالية في أفريقيا ما يقارب 140 منشأة تضم أكثر من 24 ألف غرفة تعود لـ14 علامة تجارية مختلفة، وتنتشر ضمن 20 دولة ومنطقة على امتداد القارة.

وبهذه المناسبة، قال أليكس كيرياكيدس، الرئيس والمدير الإداري، الشرق الأوسط وأفريقيا في ماريوت الدولية: "تتميز القارة الأفريقية باحتضانها لفرص هائلة وإمكانات لم تُستغَل بعد، حيث تمثل ركيزة رئيسية ضمن استراتيجيتنا. إذ تزودنا أفريقيا بفرص نمو ضخمة بفضل النمو الاقتصادي المتميز الذي تسجله، جنباً إلى جنب مع التركيز الكبير الذي توليه دولها تجاه قطاع السفر والسياحة. وبفضل محفظتنا من العلامات التجارية المرموقة والمتخصصة بأسلوب الحياة الفاخرة، إلى جانب برنامج ولاء "Marriott Bonvoy" الرائد على مستوى القطاع، نواصل تقديم ميزات متنوعة تتلائم مع الشريحة السكانية الوسطى والمتنامية في القارة، وتلبي احتياجات أسواقها المتطورة".

وتستند توقعات النمو الخاصة بالشركة لعام 2023 إلى معدلات الطلب القوية والنمو المطّرد التي تسجلها علاماتها الفاخرة والمتخصصة بالخدمات المختارة، والتي يأتي في مقدمتها علامة فنادق ماريوت التي ستفتتح ثمان منشأت جديدة، إلى جانب إضافة ست منشآت جديدة تحت مظلة علامة فنادق بروتيا باي ماريوت. ومن المتوقع أن تطلق ماريوت علامات كورتيارد باي ماريوت وريزيدنس إن باي ماريوت وفنادق إليمنت للمرة الأولى في القارة الإفريقية.

وبالإضافة لذلك، تواصل ماريوت تنمية محفظتها من العلامات الفاخرة، والتي من المتوقع أن يتضاعف حجمها في القارة الإفريقية بنهاية عام 2023 عبر افتتاح ما يزيد عن عشر منشآت جديدة تابعة لعلامات ذا ريتز-كارلتون وسانت ريجيس وذا لاكجري كولكشن وجي دبليو ماريوت. كما تتوقع الشركة إطلاق علامة فنادق دبليو في أفريقيا مع افتتاح فندق دبليو طنجة بالمغرب بحلول عام 2023.

ويُذكر أنّ أسواق المغرب وجنوب أفريقيا والجزائر ومصر هي من أهم الأسواق التي تدعم نمو ماريوت في أفريقيا .

وبهذا السياق، قال جيروم بريت، رئيس التطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ماريوت الدولية: "نجحنا في ماريوت بتأسيس حضور وخبرات محلية راسخة في القارة الأفريقية بفضل محفظة علاماتنا المتنوعة والأداء القوي لمنصتنا العالمية. وهذا ما أوصلنا إلى موقع مثالي يتيح لنا تعزيز بصمتنا في المنطقة التي يسعى المالكون فيها إلى تطوير منشآت عالية الجودة، بالتعاون مع علامات تجارية قادرة على تمييز منتجاتها والنهوض بمكانتها".

وكانت ماريوت قد أعلنت عن إبرام ثلاث صفقات تعكس الالتزام الراسخ الذي تبديه الشركة تجاه القارة الأفريقية، جنباً إلى جنب مع فرص النمو المتميزة التي تستمر المنطقة بتوفيرها.

وتشمل هذه الصفقات كلاً من:

فور بوينتس باي شيراتون ساو فيسنتي، شاطئ لاجينا (الرأس الأخضر)

من المتوقع أن تُسجل ماريوت حضورها الأول في الرأس الأخضر مع افتتاح فندق فور بوينتس باي شيراتون ساو فيسنتي، شاطئ لاجينا عام 2022. وستضم المنشأة 128 غرفة ضيوف بتصاميم أنيقة وثلاثة مطاعم، إلى جانب عدد من غرف الاجتماعات ومرافق الراحة والترفيه، والتي تشمل مركزاً للياقة البدنية وحوض سباحة في الهواء الطلق. ويقع الفندق في مدينة منديلو بجزيرة ساو فيسنتي، وهي ثاني أكبر الجزر من حيث التعداد السكاني في الرأس الأخضر، حيث يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال جسر يصل إلى منطقة حصرية ومنعزلة تقع ضمن شاطئ لاجينا. وتعود حقوق الملكية والامتياز للفندق لصالح شركة ’ماسييكا‘ الاستثمارية القابضة ذات الملكية الفردية المحدودة، فيما ستتولى شركة ’آكسيس‘ للتطوير واستشارات الضيافة مسؤولية إدارته.

فور بوينتس باي شيراتون ميكيلي (إثيوبيا)

أبرمت ماريوت اتفاقية لافتتاح أول فنادق علامة فور بوينتس باي شيراتون في إثيوبيا بحلول عام 2022. وسينطوي الفندق، الذي تعود ملكيته لصالح شركة "إيه زد" المحدودة العامة، على 241 غرفة متميزة، بالإضافة إلى مطعم يعمل على مدار الساعة وركن مشروبات وردهة فاخرة وردهة تنفيذية، فضلاً عن عدد من قاعات الاجتماعات، ونادٍ رياضي وسبا. وإلى جانب كونها مركزاً صناعياً وتصنيعياً متنامياً، تتميز مدينة ميكيلي بموقعها الفريد في المنطقة السياحية التاريخية الواقعة شمال إثيوبيا، والتي تضم عدداً من المواقع المُدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي والمنتشرة في لاليبيلا وحديقة جبل سيمين الوطنية وأكسوم وجوندار وشلالات النيل الأزرق. ويقع الفندق على طريق المطار في موقع استثنائي مُطلّ على المدينة.

وسيتألق فندقا فور بوينتس باي شيراتون ساو فيسنتي، شاطئ لاجينا وفور بوينتس باي شيراتون ميكيلي بلمسات التصميم الفاخرة ومستوى الخدمات التي تمتاز بها علامة فور بوينتس باي شيراتون ليعكسا التزام العلامة بتوفير خدمات وعروض تلبي تطلعات المسافرين المستقلين في وقتنا الحالي.

بروتيا باي ماريوت كيسومو (كينيا)

تعمل ماريوت على تعزيز حضورها في كينيا عبر توقيع اتفاقية لافتتاح فندق بروتيا باي ماريوت كيسومو. ومن المتوقع أن يكون الفندق أولى المنشآت المنضوية تحت مظلة إحدى العلامات التجارية العالمية في كيسومو - ثالث أكبر مدن كينيا - على سواحل بحيرة فيكتوريا، وهي أكبر البحيرات في القارة الأفريقية. ومع افتتاحه عام 2022، سيشتمل الفندق على 125 غرفة مع إطلالات ساحرة على بحيرة فكتوريا، بالإضافة إلى ثلاثة من منافذ الأطعمة والمشروبات، وأكثر من 500 متر مربع من المساحات المُخصصة للفعاليات والاجتماعات، إلى جانب مجموعة من المرافق الترفيهية التي تشمل مسبحاً متماهياً مع الأفق على سطح الفندق. وتعود حقوق ملكية وامتياز بروتيا باي ماريوت كيسومو لشركة "بلو ووتر هوتيلز"، وستتم إدارته عبر شركة "اليف" للضيافة.

ريزيدنس إن باي ماريوت لاجوس جزيرة فكتوريا (نيجيريا)

وتخطط ماريوت إطلاق علامة ريزيدنس إن باي ماريوت، المتخصصة بفترات الإقامة المطوّلة، للمرة الأولى في نيجيريا مع افتتاح فندق ريزيدنس إن باي ماريوت لاجوس جزيرة فكتوريا. وستقع المنشأة، التي تعود ملكيتها لصالح ’إي إن آي‘ المحدودة للفنادق، ضمن منطقة بحيرة لاجوس بجزيرة فكتوريا، والتي تُعد المركز المالي والتجاري بولاية لاجوس. وسيتميز الفندق بتصاميم ملائمة لفترات الإقامة الطويلة، وسينطوي على 130 من الأجنحة المؤلفة من غرفة واحدة أو غرفتي نوم، والتي تشتمل على مساحات منفصلة للمعيشة والعمل والنوم، إلى جانب مطابخ متكاملة التجهيز. كما ستضم المنشأة متجراً للطلبات الخارجية ’جراب آند جو‘ يعمل على مدار الساعة، ومركزاً للياقة البدنية. ومن المتوقع أن يفتح الفندق أبوابه خلال عام 2023.