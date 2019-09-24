الامارات | حاكم الشارقة يدعم مهرجان الامارات لمسرح الطفل بـ 950 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يدعم مهرجان الامارات لمسرح الطفل بـ 950 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة السنوية لمهرجان الإمارات لمسرح الطفل الذي تنظمه جمعية المسرحيين بالتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة الذي تنطلق فعاليات الدورة الـ15 بقصر الثقافة في الشارقة في ديسمبر المقبل بموازنة 950 ألف درهم.

وثمن عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة لجمعيات النفع العام التي يجود بها باستمرار كل عام لدعم الحركة الثقافية في الدولة ويمتد إلى مؤسسات ثقافية عربية وعالمية حيث تستمر رعاية سموه لمهرجان الامارات لمسرح الطفل.

وقال العويس " ان صاحب السمو حاكم الشارقة يؤكد أهمية مسرح الطفل في بناء الشخصية وتطوير مهاراتها مستكملا سموه بذلك جميع مراحل الفئات المسرحية بدءا من الطفل من خلال هذا المهرجان مرورا بمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة المعني بفئة الشباب والهواة والمسرح المدرسي والمسرح الصحراوي ومهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي ومهرجان المسرح الكشفي ومهرجان خورفكان المسرحي وأيام الشارقة المسرحية ومهرجان الشارقة للمسرح الخليجي ومهرجان المسرح العربي إضافة إلى الدعم المادي للعديد من المهرجانات التي تقام في المنطقة والوطن العربي وعرض مسرحيات صاحب السمو حاكم الشارقة في العديد من الدول العالم و تقديم الدورات التأهيلية للخبراء في المسرح المدرسي".

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وأضاف العويس أن مهرجان الإمارات لمسرح الطفل كرس ذاته كنشاط أساسي سنوي على خارطة المسرح الإماراتي حيث شمل دعم سموه كافة مجالات الثقافة من أدب، وشعر، وفنون، وتراث وغيرها مما يساهم في الارتقاء بالمواهب والإبداع والفكر.

من جانبه قدم اسماعيل عبدالله رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دعمه الكبير والسخي والذي له الأثر على مستوى مهرجان الإمارات لمسرح الطفل بكافة جوانبه التنظيمية والفنية والإعلامية حيث يساهم هذا الدعم في مشاركة الفرق المسرحية بالمهرجان والذي له دور إيجابي ينعكس من خلال مستوى العروض وجودتها.

وأضاف إن هذه المكرمة تؤكد أن كل ما قدمه صاحب السمو حاكم الشارقة من دعم سيشكل دافعا أساسيا لكل مسرحي مشارك في تقديم الأفضل ويشكل بيئة غنية لمحبي المسرح من خلال تجويد العطاء الإبداعي والمسرحي الموجه للأطفال قادة المستقبل.. مشيرا الى أن إدارة جمعية المسرحيين سوف تتعاون مع دائرة الثقافة بالشارقة والجهات المعنية لتحقيق الأفضل في ديسمبر القادم من خلال تقديم مهرجان متكامل شكلا ومضمونا لمسرح الطفل في الإمارات.