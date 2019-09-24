إطلاق استطلاع دراسة الأسرة في أبوظبي

ناصر الجابري (أبوظبي)
أطلقت دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، استطلاع دراسة الأسرة في أبوظبي، بهدف رصد التحديات الأسرية والعمل على إيجاد المبادرات المتعلقة بها.
وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن الاستطلاع سيتناول 14 محوراً مختلفاً حول الأسرة، ضمن الجهود التي تقدمها الدائرة لتوفير الحياة الكريمة لجميع أفراد المجتمع.
وأشار معاليه إلى أنه سيتم رصد كافة نتائج الاستطلاع من خلال فرق عمل تخصصية تعمل على تحليل كافة البيانات والمعلومات الواردة من استطلاع وبناء عليها المبادرات والقرارات الداعمة لاستقرار الأسرة وإنتاجياتها المجتمعية.
ولفت معاليه إلى قرب إطلاق الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في أبوظبي والتي تتضمن مجموعة من المبادرات المستقبلية الهادفة إلى تمكينهم في كافة القطاعات بالإمارة.
وكشف معاليه لـ "الاتحاد": عن أنه سيتم الإعلان قريباً عن نتائج دراسة الديون والتي تبحث العوامل المؤدية إليها ومسبباتها وتتعمق في كافة الجوانب المتعلقة بها لترسيخ ثقافة الادخار المالي.
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ودعا معاليه كافة أفراد المجتمع إلى المشاركة في استطلاع الأسرة، والذي يستغرق 20 دقيقة فقط للانتهاء منه، مشدداً على ضرورة المصداقية في تقديم البيانات التي تبنى عليها المبادرات.
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