رئيس مجلس الإمارات للإفتاء يمثل علماء المسلمين في ملتقى قادة العالم بنيويورك

بدعوة من الولايات المتحدة الأميركية شارك معالي الشيخ عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ممثلاً عن علماء المسلمين في قمة الأمم المتحدة للحرية الدينية المنعقدة بنيويورك بحضور الرئيس الأميركي

وفي لقاء خاص جمع رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس على هامش القمة الرئاسية قال معالي الشيخ عبد الله بن بيه :"حضرت هذا الملتقى دعوة للسلام وقناعة بقيم التسامح .. نحن لا نغيب عن الحوارات ومستعدون للمشاركة في أي حوار مهما كان وفي أي مكان كان مادامت المقاصد نبيلة، فواجب الجميع اليوم، هو العمل متحدين والتفكير سوياً للخروج بالعالم من وضع التوتر والاحتراب الذي يعيشه".

كما أكد معاليه في لقائه مع مايك بينس أن دولة الإمارات العربية حريصة على دعم كل مبادرات السلام في إطار الرؤية العامة لها والقائمة على تعزيز قيم التسامح والسلام والوئام بين البشرية.

Advertisements

يذكر أن دولة الإمارات العربية احتضنت قبل أشهر لقاء ثنائياً بين معالي ميغل أنخل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ومعالي الشيخ عبد الله بن بيه تمهيداً لوضع "خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية في العالم".

اقرأ أيضاً...عبدالله بن زايد ورئيس وزراء السودان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

وتعد قمة الأمم المتحدة الرئاسية للحرية الدينية المنعقدة اليوم، في الولايات المتحدة هي الأولى من نوعها في العالم لحماية ورعاية التعددية الدينية.