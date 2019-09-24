مطعم فيرسو يطلق برانش "لا دولتشي فيتا" الإيطاليّ الفاخر

يعيد المطعم الإيطاليّ الأصيل إطلاق برانش يوم السبت "لا دولتشي فيتا" أي الحياة الجميلة، ليرحب بضيوفه على موائد برانش بأجواء مستوحاة من جمال وضيافة الريف الإيطالي. ويتمحور برانش ’لا دولتشي فيتا‘ حول اجتماعات العائلة والأصدقاء والأحبة.

سيوفّر ’فيرسو‘ تجربة برانش متكاملة تزخر بالأطباق الشهية التي يعدّها أشهر الطهاة الإيطاليين الموهوبين، الذين يقدمون باقة رائعة من النكهات والوصفات التي يتم إعدادها في محطات طهو تفاعلية تحمل الضيوف في رحلة حول المطبخ الإيطالي بكل تجلياته. وتشتمل وجبة برانش السبت على باقة متنوعة من المقبلات كطبق ثمار البحر فوق الثلج وطبق بارمجيانا الباذنجان، تليها تشكيلة الأطباق الرئيسية مثل يخنة لحم الضأن مع بولينتا بجبنة جورجونزولا ذات القوام الكريمي، وأصناف البيتزا الطازجة. وسيحظى عشاق الحلويات بخيارات واسعة بما فيها، تشكيلة الجيلاتو محلي الصنع مع المطيبات، إلى جانب مجموعة شهية من الحلويات.

ولاستكمال متعة الطّعام، يمكن للضيوف تجربة مجموعة من المشروبات المنعشة الّتي ترافق الوجبات العائليّة الإيطاليّة الأصيلة. وتشمل خيارات باقة برانش السّبت المشروبات الغازية وتشكيلة متنوّعة من مشروبات عصير العنب المنعشة.

يتميز مطعم فيرسو بديكور جريء وعصري مع لمسات من خشب البلوط والرخام وطاولات ريفية كبيرة كافية لاستيعاب المجموعات الكبيرة،

ويتسم ’فيرسو‘ بديكوره الداخلي العصري والجريء مع لمسات من خشب البلوط والرخام وطاولات ريفية كبيرة حيث تحلو مشاركة أجوائه مع الأحبة، مما يجعل منه المكان المثالي لالتقاط صور رائعة تستحق نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي. كما أنّ فريق المطعم المعروف برحابته على استعداد دائم لاستقبال الضيوف ومشاركتهم أسعد لحظات عطلة نهاية الأسبوع المريحة مع برانش لا دولتشي فيتا.

وتستمر التجربة حتى بعد البرانش حيث يمكن للعائلات حضور الحفلات التي تقام بجانب حوض السباحة، ويمكن للأصدقاء قضاء وقت ممتع والتلذذ بالمشروبات المنعشة والجبن واللّحوم الفاخرة لدى مقهى لكس.

العرض: برانش السبت "لا دولتشي فيتا" لدى مطعم فيرسو

الزمان: كل يوم سبت

التوقيت: بين 12 ظهراً والساعة 4 عصراً

العنوان: فندق جراند حياة أبوظبي ومساكن لؤلؤة الإمارات

الأسعار: ابتداءً من 200 درهم إماراتي

حسم بنسبة 50% للأطفال دون 12 سنة

مجاناً للأطفال دون 6 سنوات

حفلة ما بعد البرانش: مقهى لكس للمشروبات المنعشة والجبن واللّحوم الفاخرة (للبالغين فقط): 160 درهم إضافية (لمدة ساعتين)