جوائز ماريتايم ستاندرد 2019 تعلن أسماء المتسابقين النهائيين

تم الإعلان رسمياً عن القائمة الكاملة لأسماء المتسابقين النهائيين المشاركين في النسخة السادسة من جوائز "ماريتايم ستاندرد" السنوية التي ستنعقد يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 في فندق أتلانتس، النخلة، دبي.

ويُعد هذا العام السادس على التوالي الذي تنعقد فيه جوائز "ماريتايم ستاندرد" برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الامارات.

وتولّت لجنة تحكيمٍ تضمّ مجموعة من الخبراء من مختلف أقسام القطاع تقييم وتقدير الترشيحات ضمن 20 فئة مختلفة. وسيتم الإعلان عن الفائزين مساء يوم 21 أكتوبر. وقال كلايف وودبريدج، محرر "ماريتايم ستاندرد" ورئيس لجنة التحكيم في هذا السياق: "تلقينا هذا العام مشاركات رفيعة المستوى من جميع الشركات والمناطق الجغرافية في المنطقة. وكان التنافس على أشُدّه في جميع الفئات ولم يكن من السهل وضع قوائم بالمتسابقين النهائيين. ويسرّنا إتمام هذه المرحلة؛ ويستحق جميع المشاركين التقدير احتفاءً بإنجازاتهم ومستويات أدائهم على مدار العام الماضي".

وتتضمن الفئات التي قامت اللجنة بالتحكيم فيها كلّاً من: السلامة والأمن؛ حماية البيئة؛ الشحن الأخضر؛ التكنولوجيا والابتكار؛ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات؛ وأفضل الممارسات؛ والتعليم البحري والتدريب؛ والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة، وشحن النفط والغاز. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توزيع الجوائز في الفئات التالية: منشأة بناء/إصلاح السفن للعام؛ الوسيط البحري للعام؛ شركة التأمين البحري للعام؛ مدير السفن للعام؛ وكالة السفن للعام؛ مشغل الناقلات للعام؛ مالك/مشغل السفن للعام؛ جمعية التصنيف للعام؛ مشغل المحطات البحرية للعام؛ شركة الشحن البحري للعام؛ وميناء العام. وفيما يلي القائمة الكاملة للمتسابقين:

جائزة السلامة والأمن

موانئ أبوظبي

الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)

البحري

شركة "دي إن في جي إل"

موانئ دبي العالمية-الإمارات

الأحواض الجافة العالمية دبي

شركة ناقلات النفط الكويتية

الشركة العمانية لإدارة السفن

جائزة حماية البيئة

موانئ أبوظبي

شركة موانئ أداني والمناطق الاقتصادية الخاصة المحدودة (موندرا)

موانئ دبي العالمية-الإمارات

"إيسار بالك تيرمينال بارديب ليميتد"

"فيرديل" للخدمات البحرية

"هول وايبر" المحدودة

شركة ناقلات النفط الكويتية

"أورينت أوفرسيز كونتينر لاين ليميتد"

جائزة الشحن الأخضر

شركة الخليج للخدمات البحرية – دبي

"هاباج لويد" لإدارة السفن دبي - شركة الملاحة العربية المتحدة

شركة "هوج أوتولاينر"

"هول وايبر" المحدودة

شركة ناقلات النفط الكويتية

"ماك ميدل إيست"

"أوريانت أوفرسيز كونتينر لاين"

جائزة التكنولوجيا والابتكار

شركة "إيه بيه أم تيرمينالز" البحرين

شركة ناقلات النفط الكويتية

شركة "لايتهاوس إي سوليوشنز"

بوابة المقطع

"مارلينك"

شركة "ماسترلي" (مشروع مشترك بين شركتي "كونجسبيرج" و"فيلهيلمسون")

شركة "فيلهيلمسون شيبس سرفيس – شيبس إيجنسي"

جائزة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

شركة "أدنوك" للإمداد والخدمات

موانىء دبي العالمية–شبه القارة الهندية

موانئ دبي العالمية–الإمارات

موانئ "إيسار"

شركة "مونجاسا"

القوات البحرية- سريلانكا

جائزة أفضل الممارسات

شركة "أدنوك" للإمداد والخدمات

شركة "فيكت وشركائه"

"هول وايبر"

شركة عُمان للحوض الجاف

جائزة منشأة بناء/إصلاح السفن للعام

"البواردي دامن"

الأحواض الجافة العالمية-دبي

"إنتر أوشن" لتصليح السفن

"نيكو إنترناشيونال"

شركة عُمان للحوض الجاف

شركة "فيجاي مارين سيرفيسيز"

جائزة التعليم البحري والتدريب

أكاديمية أبوظبي البحرية

أدنوك للإمداد والخدمات

هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف)

معهد هندوستان للتدريب البحري

شركة ناقلات النفط الكويتية

معهد تدريب البحارة التجاريين

شركة الهند للشحن البحري

جائزة شحن الطاقة، والنفط والغاز

أدنوك للإمداد والخدمات

شركة "سي إيجلز شيبينج"

شركة "زاخر مارين إنترناشيونال"

جائزة النقل والإمداد

أجيليتي (أبوظبي)

شركة المجدوعي للوجستيات

البحري للخدمات اللوجستية

موانئ دبي العالمية–منطقة شبه القارة الهندية

مجموعة "جي إيه سي"

شركة "هيلمان وورلد وايد لوجيستكس"

شركة "كانو تيرمينال سيرفيسيز

مدينة خليفة الصناعية أبوظبي

جائزة الوسيط البحري للعام

شركة "ميرسك بروكر ميدل إيست"

شركة "ماين ماست مارسيك"

شركة "ماكويلينج" لخدمات الشحن (مركز دبي للسلع المتعددة)

Advertisements

جائزة شركة التأمين البحري للعام

شركة "24 فيجن"

الشركة العامة للتأمين الهند

نادي "بيه آند آي" الإسلامي

شركة "نيو إنديا أشورنس كو"

نادي "آي تي"

جائزة مدير السفن للعام

أدنوك للإمداد والخدمات

"أركا جلوبال مارين سيرفيسيز"

البحري لإدارة السفن

"إمارات ماريتايم"

"هاباج لويد" لإدارة السفن دبي - شركة الملاحة العربية المتحدة

جائزة وكالة السفن للعام

وكالة "دي تي إيه شيب إيجنسي"

مجموعة "جي آي سي"

شركة "سيماستر ماريتايم"

"ويست أوشيانيك شيبينج إيجنسيز"

شركة "فيلهيلمسون شيبس سيرفيس"

"يخت انترناشيونال"

جائزة مشغل الناقلات للعام

أدنوك للإمداد والخدمات

البحري للنفط

"إمارات ماريتايم"

شركة ناقلات النفط الكويتية

مجموعة "ترايستار"

جائزة مالك/مشغل السفن للعام

أدنوك للإمداد والخدمات

البحري

"هاباج لويد" لإدارة السفن دبي - شركة الملاحة العربية المتحدة

إنترناشيونال شيبينج آند لوجيستيكس" – المنطقة الحرة دبي

"أورينت أوفرسيز كونتينر لاين"

شركة "توميني شيبينج

مجموعة "ترانس وورلد"

مجموعة "ترايستار"

جمعية التصنيف للعام

المكتب الأمريكي للشحن البحري ("إيه بي إس")

شركة "دي إن في جي إل"

هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف)

مشغل المحطات البحرية للعام

موانئ أبوظبي

شركة موانئ أداني والمناطق الاقتصادية الخاصة المحدودة

موانئ دبي العالمية–الإمارات

موانئ "إيسار"

ميناء "هاتشيسون – صحار"

ميناء العام

موانئ أبوظبي

شركة موانئ "أداني" والمناطق الاقتصادية الخاصة المحدودة

موانئ دبي العالمية – الإمارات

ميناء "هاتشيسون – الدمام"

ميناء "جواهر لال نهرو"

شركة الشحن البحري للعام

أدنوك للإمداد والخدمات

البحري

"مايرسك كانو"، الإمارات العربية المتحدة

شركة الهند للشحن البحري

مجموعة "تريستار"

شركة "زاخر مارين إنترناشيونال"

وبالإضافة إلى الجوائز المُختارة من قبل لجنة التحكيم استناداً إلى الترشيحات المقدمة، سيكون هناك عدد من الجوائز الفردية والتي سيتم اختيارها من قبل "ماريتايم ستاندرد"، والتي ستشمل جوائز: أفضل صفقة للعام؛ وأفضل شابّ في قطاع الشحن البحري؛ وأفضل امرأة في قطاع الشحن البحري؛ وجائزة اختيار محرر "ماريتايم ستاندرد"؛ وجائزة الإنجاز المتميز؛ وشخصية العام؛ وجائزة أفضل شخصية دولية للعام؛ وجائزة "ماريتايم ستاندرد" للتميز في قطاع الشحن البحري؛ وجائزة أفضل إنجاز شخصي في الحياة؛ وجائزة ردهة المشاهير.

وتمت عملية اختيار الشركات والمنظمات من قبل لجنة تحكيم مستقلة استناداً إلى عدد من المعايير المحددة لكل فئة. لا يُطلب من أي حكم التصويت في فئة قد تكون لدى شركته أي مصلحة فيها، أو يكون مرشحاً فيها. وتضمّ لجنة تحكيم جوائز "ماريتايم ستاندرد 2019" أفراداً مشهوداً لهم ومن ذوي السمعة المتميزة في القطاع لخبرتهم الواسعة ونزاهتهم، وهم:

الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة "موانئ أبوظبي"

الكابتن عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" للإمداد والخدمات

عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى "موانئ دبي العالمية-الإمارات

علي شهاب، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ناقلات النفط الكويتية

أنجوس فرو، الأمين العام/ الرئيس التنفيذي للمجلس الملاحي البلطيقي والدولي "بيمكو"

الكابتن أنوب كومار شارما، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لشركة الهند للشحن البحري

راجيف أجاروال، العضو المنتدب لموانئ "إيسار"

الكابتن جيتندرا ميسرا، العضو المنتدب، "إمارات ماريتايم"

القبطان إس آر باتنايك، المدير والرئيس التنفيذي لشركة "إنترناشيونال شيبينج آند لوجيستيكس"

روان ويدياراتني، مدير عام "هيليز أدفانتيس ليميتد"

كلايف وودبريدج، محرّر "ماريتايم ستاندرد" (رئيس لجنة التحكيم)

وسيحضر هذا الحدث أكثر من 750 من كبار المسؤولين التنفيذيين من قطاعات النقل البحري والموانئ وبناء السفن وإصلاحها والخدمات اللوجستية والنقل والقانون والتأمين وغيرها من القطاعات البحرية، إلى جانب شخصيات بارزة من الوكالات الحكومية والهيئات الصناعية الدولية.

للمزيد من المعلومات عن جوائز "ماريتايم ستاندرد"، وكيفية حجز طاولة لحضور هذه الفعالية رفيعة المستوى، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://www.tmsawards.com/

*المصدر: "ايتوس واير"