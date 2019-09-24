جراند ميلينيوم الخليج التجاري يسلّط الضوء على أهمية السوق المتوسطة بمعرض الفنادق 2019

شارك جراند ميلينيوم الخليج التجاري، فندق الخمس نجوم الواقع على قناة دبي المائية، في منتدى قيادة الضيافة الذي أقيم مؤخرا بمعرض الفنادق من 17 الى 19 سبتمبر الجاري.

وأكد مراد الخوري، مدير عام فندق جراند ميلينيوم الخليج التجاري، خلال مشاركته في جلسة الحوار الخاصة بالسوق المتوسطة التي اقيمت في اطار منتدى قيادة الضيافة، أن قطاع الضيافة في دبي جاهز لتلبية متطلبات قطاع السياحة العالمي والطلب المتزايد من مختلف الأسواق الناشئة التي تشمل أفريقيا والصين وآسيا.

وأكد مراد على أهمية العلامة التجارية القوية التي ينتمي إليها الفندق والمبيعات الدولية وتعزيز قاعدة الدعم الموسع، والمكاتب العالمية، وجودة الانظمة، وبرامج الولاء القوية التي تدعم الفندق. وأضاف أن جراند ميلينيوم الخليج التجاري جاهز لتلبية احتياجات مسافري الاعمال والاجتماعات والفعاليات الجماعية من خلال مختلف منتجاته وعروضه المميزة.

يعتبر جراند ميلينيوم الخليج التجاري هو الفندق الثاني لجراند ميلينيوم في مدينة دبي النابضة بالحياة، ويتميز الفندق بموقعه المميز في مراسي درايف الخليج التجاري مع إطلالة ساحرة على قناة دبي المائية والمدينة. يضم الفندق 251 غرفة مجهزة بالكامل و7 أماكن لتناول الطعام والشراب ومنتجعا صحيا "سبا" و11 قاعة اجتماعات وصالة حفلات وحوض سباحة وغيرها. ويعتبر الفندق المثالي للمسافرين بهدف الأعمال أو الاستجمام على حد سواء.

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