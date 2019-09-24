"الأرصاد": "هيكا" يتمركز غرب بحر العرب.. ولا تأثير مباشر على الدولة

قال المركز الوطني للأرصاد، إن الإعصار المداري "هيكا" يتمركز في غرب بحر العرب عند خط عرض 20.1 درجة شمالاً وخط طول 60.3 درجة شرقاً، ويتحرك بسرعة 21 كيلو متراً في الساعة وتقدر سرعة الرياح حول المركز 130-150 كيلومتراً في الساعة، يصاحبه سحب ركامية ممطرة وتوقع المركز، في بيان له، أن يستمر الإعصار المداري بالتحرك غرباً باتجاه السواحل العمانية وتكون سرعة الرياح حول المركز 100- 120كيلومتراً في الساعة خلال الـ 12 ساعة المقبلة حيث يضعف تدريجياً عند اقترابه من السواحل العمانية مساء اليوم الثلاثاء، مؤكداً أنه لا يوجد تأثير مباشر على الدولة.

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وأضاف المركز، أنه من المتوقع أيضاً أن يرتفع منسوب البحر على الساحل الشرقي مع فترة المد العالي وقد يؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة خاصة في الصباح الباكر من غد الأربعاء.