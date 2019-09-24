عبد الصمد القرشي يقدم تطبيق ASQ للأطفال في كيدزانيا الكويت!

تقدم كيدزانيا الكويت، مدينة الأطفال النموذجية المصغّرة للتعليم الترفيهي، للأطفال فرصة الاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها عن طريق اكتشاف عطورهم المحببة في الجناح الخاص بعبد الصمد القرشي، والذي يعد من أفضل منتجي العطور العربية.

سيكتسب الأطفال المهارة في التمييز بين هويات العطور وبالتالي صنع عطور حسب أذواقهم وتفضيلاتهم، بالإضافة إلى مهارة تحضير عطر خاص بهم في المختبر الصديق للأطفال، سيتعرف الأطفال أيضاً على تاريخ تطوير العطور في بيئة ممتعة وتفاعلية باستخدام تطبيق عبد الصمد القرشي (ASQ). ويتوفر التطبيق باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية.

تعليقاً على تطبيق عبد الصمد القرشي الجديد، قال الدكتور بهجت اليوسفي، المدير التنفيذي لمجموعة شركات عبدالصمد القرشي في الكويت : "نفتخر بإطلاق تطبيق عبد الصمد القرشي (ASQ) في كيدزانيا الكويت لنقدم للأطفال فرصة اختيار عطورهم المفضلة والتي تناسب أذواقهم وشخصيتاهم. سيتمكن الأطفال من تعلم أنواع العائلات العطرية لتطوير مهارتهم الشمية ولتساعدهم على وصف عطورهم المفضلة ."

ومن جانبه قال نائب رئيس قطاع الترفيه والتسلية في مجموعة الشايع، السيّد فرناندو ميدروا: "نلتزم وشركائنا في كيدزانيا أن نكون على صلة مع زوّارنا، وأن نبتكر نشاطات جديدة لتلبية احتياجاتهم. ويسعدنا إطلاق تطبيق عبد الصمد القرشي الذي سيساعد الأطفال على اكتساب رؤى أعمق في عالم العطور، ومساعدتهم في العثور على هوية العطور الفردية وكيفية فهم العطور على مستوى أعلى. توفر هذه التجربة مزيجًا مثاليًا من أنشطة التعلم والترفيه والمرح في بيئة تفاعلية، مع تعزيز مهارات الأطفال العقلية والبدنية والاجتماعية ".يمكن للعمل في عبد الصمد القرشي أن يتيح للأطفال استكشاف روائحهم المفضلة وتعلم كيفية مزجها، كما سيتيح لهم تعلم الطرق المعقدة لعملية صناعة العطور. وباستخدام تطبيق عبدالصمد القرشي، سيتكمن الأطفال من تعلم مهارة صناعة العطور المرتبطة بشخصية معينة، وعند الوصول إلى الرائحة المرغوبة، سيتمكن كل طفل من تسمية وتعبئة عطره المميز في زجاجة عبد الصمد القرشي ونقلها معه إلى المنزل.



-انتهى-