"إنفينيتي QX60" .. مركبة عائلية بامتياز

تقوم "إنفينيتي" من "العربية للسيارات"، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والموزع الحصري لعلامة "إنفينيتي" في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، بتسليط الضوء على سمات الفخامة والراحة والأناقة في السيارة العائلية بامتياز "إنفينيتي QX60" التي تقدم تعريفًا جديدًا للتنوع، كما تجسّد مزيجًا مثاليًا يجمع بين الابتكار وأحدث التقنيات.

وهناك العديد من الأسباب التي تدفع العملاء إلى امتلاك سيارة تحمل علامة "إنفينيتي"، حيث تقوم الشركة باستمرار بتعزيز تشكيلة مركباتها التي تستقطب المتحمسين والعملاء الحريصين الذين يبحثون عن أفضل الخيارات، والاستفادة من المواصفات الفنية الراقية التي تفوق تصوراتهم. وهنا تبرز سيارة "إنفينيتي QX60" التي تضمن لهم الراحة والرفاهية والمواصفات الهندسية الاستثنائية، ليس للسائق والركاب فحسب، وإنما لجميع أفراد العائلة الذين سيستمتعون بتجربة قيادة فريدة من نوعها.



وصمم هذا الطراز من فئة "الكروس أوفر" والمزود بسبعة مقاعد لتوفير مساحة فاخرة، وضمان الكثير من مزايا الأمان المتطورة، ليحظى المالك والركاب بأقصى درجات التميز. وعلى سبيل المثال، توجد هناك شاشة تضمن الرؤية الشاملة، وتحيط بالسيارة من كافة جوانبها لضمان تجربة اصطفاف مريحة وآمنة، إضافة إلى "مجس استشعار الأجسام المتحركة" الذي يكشف للسائق محيطها بالكامل، وتندمج هذه المزايا بطريقة سلسة مع الأنظمة الأخرى في السيارة، لتتفوق في ذلك على غيرها من الطرازات المنافسة.



وإضافة إلى هذه التقنيات جميعها، تتميز "QX60" أيضًا بوجود شاشات عرض بحجم 8 بوصات للترفيه عن ركاب المقاعد الخلفية في أثناء الرحلات الطويلة، ما يجعلها سيارة تناسب جميع أفراد العائلة، وخاصة للاحتفال بموسم العودة إلى المدارس.



وتقدم "العربية للسيارات" عرضًا جذابًا في هذا الموسم، حيث يمكن امتلاكها مقابل قسط شهري بقيمة 2,569 درهمًا، إلى جانب التأمين المجاني والخدمة المجانية والضمان غير المحدود لمدة خمس سنوات، لتكون بذلك الخيار الأمثل للعملاء الذين يبحثون عن الأفضل لعائلاتهم ولأنفسهم لمختلف استخداماتهم اليومية.



لحجز تجربة قيادة أو الاستفسار أكثر عن سيارة "QX60"، يمكن زيارة أقرب صالة عرض "إنفينيتي" من "العربية للسيارات". في دبي والشارقة والإمارات الشمالية.

