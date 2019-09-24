افتتاح معرض تصوير ضوئى للفنان "بسام الزغبي" بالهناجر

كتب /رحاب عبدالخالق
فتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الأحد، معرض للتصوير الضوئى للفنان بسام الزغبي، بقاعة آدم حنين بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.
يقول بسام إن المعرض يضم أكثر من ١٤٠ صورة صحفية تعبر عن أحداث مختلفة ( تاريخية وسياسية وثقافية ورياضية وفنية)، يستعرض فيها أعماله وخبراته طوال ٢٥ عاما فى العمل الصحفي بين أعرق المؤسسات الصحفية .
يذكر أن الفنان بسام الزغبى، قد حصل على جائزة صالون اليابان الدولى للتصوير الفوتوغرافى عام ٢٠١٢، ويستمر المعرض حتى ٢٧ سبتمبر الجارى، ويستقبل المركز زوار المعرض يوميا من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء .
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