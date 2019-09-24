عبدالله بن زايد ورئيس وزراء أوغندا يبحثان تعزيز التعاون المشترك

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي روهاكانا روغوندا رئيس وزراء أوغندا.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات منها الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة وذلك انطلاقاً من العلاقات الثنائية المتنامية التي تربط بين دولة الإمارات وأوغندا.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع أوغندا في العديد من المجالات في ظل العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين.

Advertisements

اقرأ أيضاً... عبدالله بن زايد ورئيس وزراء السودان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

من جانبه أكد معالي روهاكانا روغوندا اهتمام بلاده بتعزيز وتطوير آليات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وحضر اللقاء، معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.