عبدالله بن زايد ورئيس وزراء السودان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 74، من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات والسودان وسبل تعزيزها في مجالات عدة.

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كما تم تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك المعروضة على جدول أعمال الدورة الـ 74 للجمعية.

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وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات تدعم السودان الشقيق في جهوده لتعزيز أمنه واستقراره بما يحقق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والازدهار والتقدم.

كما أكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتنمية أوجه التعاون المشترك مع السودان في المجالات كافة.

من جانبه أكد الدكتور عبد الله حمدوك، الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنمية أوجه التعاون المشترك بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين.

وأعرب الدكتور عبد الله حمدوك عن تمنياته لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء، سعادة لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.