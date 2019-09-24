كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن رحلة مجانية من دبي إلى القارة القطبية الجنوبية

أعلنت شركة Airbnb بالتعاون مع Ocean Conservancy عن إطلاق “Antarctic Sabbatical” يوم الثلاثاء – وهي فرصة لخمسة أفراد متحمسين للسفر إلى أكثر قارات الأرض النائية والانضمام إلى عالم أنتاركتيكا كيرستي جونز-وليامز في أول بحث علمي فريد من نوعه في ديسمبر كانون الاول.

تتولى كيرستي جونز – ويليامز قيادة بعثة علمية مدتها أربعة أسابيع مدفوعة التكاليف بالكامل. وتهدف الحملة إلى دراسة المدى الذي وصلت إليه البلاستيكات الدقيقة إلى داخل القارة القطبية الجنوبية. ويقول البيان الصادر عن الشركة: “إن هدف Antarctic Sabbatical هو زيادة الوعي بأثر البشر على المناخ في واحدة من أكثر النظم الإيكولوجية فهماً في العالم وأكثرها عزلة”.

من يمكنه التقدم بطلب؟

أي فرد يزيد عمره عن 18 عامًا ويقيم في المدن التالية – ومنها دبي. البلدان هي الأرجنتين ، النمسا ، أستراليا ، بلجيكا ، البرازيل ، كندا ، تشيلي ، الصين ، الدنمارك ، دبي (الإمارات العربية المتحدة) ، فرنسا ، ألمانيا ، هونج كونج ، أيرلندا ، الهند ، إيطاليا ، اليابان ، كوريا الجنوبية ، ماليزيا ، المكسيك ، هولندا ، نيوزيلندا ، النرويج ، البرتغال ، روسيا ، سنغافورة ، جنوب إفريقيا ، إسبانيا ، السويد ، سويسرا ، تايوان ، تايلاند ، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

كيف تتقدم للرحلة؟

عليك تعبئة استمارة الطلب عبر الإنترنت. بالإضافة إلى اسمك الكامل وعمرك ومهنتك وتفاصيل أخرى من هذا القبيل، سيُطلب منك أيضًا تقديم 500 كلمة مكتوبة حول سبب رغبتك في حضور هذه الحملة.

ماذا علي أن أدفع؟

لا شيئ. في الواقع، تنص شروط الاختيار على موقع الويب بوضوح على أن المدفوعات أو التبرعات من أي نوع لن تساعد طلبك بأي طريقة. وستتم تغطية نفقاتك الخاصة بالرحلة باستثناء التأشيرة وجواز السفر والتأمين. يرجى الاتصال بالمنظمين مباشرة لمزيد من المعلومات حول هذه الجوانب.

ما هو مسار الرحلة؟

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تشيلي والمواقع الرئيسية في القارة القطبية الجنوبية. وسوف تمضي أسبوعين في التدريب على بعثة الأبحاث في تشيلي، يليها أسبوع البحث الأكثر أهمية في أنتاركتيكا.

ستتمكن من زيارة القطب الجنوبي واستكشاف جمال مواقع القطب الجنوبي مثل Drake Icefall و Charles Peak Windscoop و Elephant’s Head. ثم سيقضي الفريق وقتًا في جمع عينات الثلج لدراستها في المختبر. وسيتم استخدام الأسبوع الرابع في تجميع النتائج، مرة أخرى في شيلي.

تواريخ مهمة

بدأ تقديم الطلبات في 24 سبتمبر. ويمكنك التقديم حتى الساعة 7.59 صباحًا في 9 أكتوبر بتوقيت الإمارات.

وستكون الرحلة من 18 نوفمبر إلى 16 ديسمبر. ويقترح المنظمون توفير يومين إضافيين قرب نهاية الرحلة لحساب الظروف غير المتوقعة مثل الطقس، بحسب غلف نيوز.

لتقديم الطلبات من هنا: https://www.airbnb.ae/d/sabbatical