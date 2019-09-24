كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل تأثرت الإمارات بانهيار شركة توماس كوك البريطانية؟

تقول مكاتب توماس كوك في الإمارات إنها لم تتأثر بانهيار توماس كوك في المملكة المتحدة لأنها تابعة للفرع الهندي للشركة البالغ عمرها 178 عامًا.

وقال متحدث باسم رستماني للسفريات لصحيفة غلف نيوز: “لم نتأثر بما حدث لأننا مرتبطون بشركة توماس كوك إنديا، وهي كيان مختلف تمامًا.

وأضاف “نحن فقط متأثرون بشكل غير مباشر بالانهيار لأن العملاء يواصلون الاتصال لمحاولة إلغاء عطلاتهم، لكن علينا أن نوضح أننا لا نرتبط بأي حال من الأحوال بالانهيار. نأمل أن يساعد هذا [التحدث إلى الصحافة] في إزالة هذا الالتباس “.

وأكد مكتب Thomas Cook الرسمي في عود ميثا بدبي، المملوكة لشركة TravTips Travel and Tourism LLC ، أنه “عمل كالمعتاد” ، وأكد أنه يعمل بامتياز رسمي لشركة Thomas Cook India في الإمارات، مع الاعتراف بأن Rostamani Travels تبيع أيضاً حزم توماس كوك الهند.

وأكد مكتب ثالث، Travel Incorporated، أيضًا أنه ينتمي إلى Thomas Cook India وبالتالي لم يتأثر بإغلاق الشركة في المملكة المتحدة.

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وأدلى مادهافان مينون، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Thomas Cook (India) Ltd بياناً جاء فيه: “مع التطورات الأخيرة المتعلقة بشركة British Travel Company الشهيرة، Thomas Cook PLC. من الضروري تسليط الضوء على أن Thomas Cook India Group هي كيان مختلف تمامًا منذ أغسطس 2012 عندما استحوذت عليها شركة Fairfax Financial Holdings، وهي شركة متعددة الجنسيات مقرها كندا ولها مصالح متنوعة في جميع أنحاء العالم وكذلك في الهند.

ومع ذلك، يوجد فندق في رأس الخيمة يمكن أن يتأثر بهذا الانهيار، هو منتجع رأس الخيمة بيتش، المملوك لمجموعة بن ماجد يعمل بالشراكة مع توماس كوك المملكة المتحدة. وعندما اتصلت غلف نيوز بمدير الفندق ، قال: “حتى الآن ليس لدينا أي أخبار. كل شيء حديث بالأمس، لذلك لا توجد معلومات، نحن نراقب عن كثب ما يجدث.”

وردا على سؤال حول ما إذا كان العملاء قد تقطعت بهم السبل أو تأثروا، أضاف المدير قائلاً: “لا توجد رحلات طيران مستأجرة من توماس كوك إلى الإمارات، لذلك لم نتأثر بذلك”.

وفي الوقت نفسه، تلقى سكان الإمارات العربية المتحدة الذين استخدموا حزم رحلات Thomas Cook India بياناً من الشركة بعيدًا عن انهيار الشركة البريطانية.