تدشين شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأبوظبي

أبوظبي (وام)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتكريماً وتقديراً لإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على أحد الشوارع الرئيسة في العاصمة أبوظبي.

فقد دشن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس، «شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود»، تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني الـ89، بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شهدنا بكل فخر واعتزاز تدشين شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز في أبوظبي شاهداً على عظمة إنجازات خادم الحرمين الشريفين وعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين».

كما حضر التدشين معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، وتركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة. ويعتبر شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أكثر الشوارع الرئيسة الحيوية في مدينة أبوظبي، لامتداده على طول 4.6 كيلومتر، بدءاً من شارع الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى تقاطع شارعي العلم والكاسر، كما يعد الشارع الرئيس المؤدي إلى أهم المعالم الحضارية والوطنية والسياحية مثل صرح زايد المؤسس، مركز المارينا، وكاسر الأمواج والمبنى الرئيس لأدنوك.

ويتميز شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بجمالية التصميم والزراعات التجميلية على جانبيه وإطلالته على مياه كاسر الأمواج، ويشهد كثافة في أعداد الزوار والسياح من داخل الدولة وخارجها باعتباره أحد أجمل الشوارع الرئيسة في العاصمة أبوظبي.

ويحظى اليوم الوطني السعودي بمكانة خاصة لدى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وجميع الشعوب الخليجية والعربية، لما تمثله المملكة من رمزية تاريخية ودينية وثقافية في صميم الهوية العربية على مر التاريخ.