محمد بن زايد: معكما.. طموحات وطن يمضي للصدارة

أبوظبي (وام)

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس اتصالاً هاتفياً مع أول رائدي فضاء إماراتيين هزاع المنصوري، وسلطان النيادي، اطمأن خلاله على استعداداتهما لإتمام رحلتهما التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية وإنجاز مهمتهما الوطنية.

وأعرب سموه خلال الاتصال عن تمنياته لهما التوفيق في إتمام رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية، داعياً الله عز وجل أن يكللها بالتوفيق والنجاح. وقال سموه: «من خلال مهمتكما التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية تدخل خلالها دولتنا مرحلة نوعية مهمة في تاريخ نهضتها التنموية الحضارية».

ودعا سموه الله عز وجل أن يحفظهما ويردهما سالمين غانمين رافعين علم بلادهما.

وأوضح سموه بأن الدولة تسعى إلى تحقيق إنجازات نوعية من خلال عقول أبنائها وكفاءاتهم وفي مجال الفضاء والاستعداد للمستقبل.. مشيراً إلى أن أبناء الإمارات أثبتوا دائماً أنهم على قدر المسؤولية والثقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مخاطباً المنصوري والنيادي: «أنتما تحملان معكما آمال وطموحات وطن يمضي قدماً برؤية قيادته وعزيمة أبنائه لتحقيق الإنجازات، وأن يتبوأ الصدارة العالمية في المجالات كافة.

وأشار سموه إلى أن مهمة رائدي الفضاء الإماراتيين تجسد طموح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وشعب الإمارات وكل عيال زايد في وصول أبناء الإمارات إلى الفضاء واثقين بقدراتهم وإمكاناتهم.

وقال سموه: أنتما تمثلان كل إماراتي وإماراتية.. تمثلان كل شعب الإمارات.. وبلاد فيها أمثالكم محظوظة.. الله يحفظكم ويوفقكم.

وقال سموه أيضاً عبر «تويتر»: «تواصلت مع هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وهما يستعدان لرحلة الفضاء، فخورون بهذه النماذج المضيئة في مسيرة الخير والبناء.. الرحلة القادمة ستصنع تاريخاً جديداً في سماء الوطن، وتؤكد دخول دولة الإمارات عالم اكتشاف الفضاء بسواعد أبنائها.. رحلة ستلهم الأجيال المقبلة لتحقيق إنجازات وطنية جديدة».

من جانبهما، أعرب هزاع المنصوري، وسلطان النيادي عن شكرهما وتقديرهما إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقيادة الدولة الحكيمة على ما يحظيان به من ثقة ودعم واهتمام متواصل.. وقالا: «نفخر ونعتز بتمثيلنا وطننا الغالي دولة الإمارات العربية المتحدة على متن محطة الفضاء الدولية ورفع رايتها».

وأكدا معنوياتهما العالية وجاهزيتهما، مشيرين إلى أن هذه المكالمة أعطتهما دافعاً كبيراً لمواصلة العمل.

وأشارا إلى أن هذه اللحظة تمثل نتاج زرع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان: «فعند استقباله لرواد فضاء أجانب في إحدى المناسبات لم يكن استقبالاً فقط بل كان تخطيطاً للمستقبل واليوم نحن نكمل هذا التخطيط».

يذكر أن رحلة أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية تنطلق يوم 25 سبتمبر الجاري على متن مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15» من محطة بايكونور الفضائية في كازاخستان.. وسيزدان كتف رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري بشعار «طموح زايد» خلال مهمته التاريخية التي تشكل نموذجاً متميزاً لأبناء الإمارات في الإرادة والتحدي وعلو الهمة.

حضر الاتصال.. سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس اللجنة التنفيذية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وجبر غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد علي المنصوري، شقيق هزاع المنصوري.