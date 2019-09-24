مدن الإمارات تعانق السحاب.. ومواطنوها يعانقون الفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

أشادت صحيفة «ساوذ تشاينا مورنينج» الصينية في تقرير حول إرسال أول رائد إماراتي وعربي إلى الفضاء، بالتجربة الإماراتية، مؤكدة أن هناك دعماً وجهوداً حقيقية تبذلها الإمارات في إطار استراتيجية واسعة النطاق ترنو إلى إنشاء أول مستعمرة للبشر على سطح كوكب المريخ في غضون المئة عام المقبلة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها: «إن الإثارة تتزايد في الإمارات مع اقتراب موعد إرسال هزاع المنصوري ليصبح أول رائد إماراتي وعربي يصل إلى الفضاء». وأضافت: «في غضون عقود قليلة، عانقت مدن الإمارات بمبانيها السحاب، وها هم الآن مواطنوها يقتربون من معانقة الفضاء».

وألمحت إلى أن الثروة النفطية الإماراتية تتحول إلى إنجازات حقيقية، واليوم تمضي الدولة خطوة أخرى أبعد من الأرض، بإرسال أول رائد عربي وإماراتي إلى محطة الفضاء الدولية. وقالت «ساوذ ستشاينا مورنينغ»: «إن الإمارات يحق لها الفخر بإعلانها أن المنصوري سيكون أول رائد عربي يقود جولة بالفيديو في محطة الفضاء الدولية ويشرح التجارب باللغة العربية». ونوّه جان ورنر المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، بأنه على رغم من أن برنامج رائد الفضاء الإماراتي لا يزال ناشئاً نسبياً، لكن بدايته جاءت قوية، لاسيما أن قطاع الفضاء العالمي يدعمه.

وتم الإعلان عن برنامج رائد الفضاء الإماراتي قبل عامين فقط، لكنه تمكن من اللحاق بركب البرامج العالمية سريعاً بدعم الشركاء الدوليين، بحسب الصحيفة.

ويقول ورنر: «لقد اعتدت أن تكون المنافسة في مجال الفضاء روسيا ضد الولايات المتحدة، لكن اليوم أضحت المنافسة صحية، وهناك قدر كبير من التعاون، وهو شيء رائع لأن الفضاء للجميع».

وذكر أن برنامج رائد الفضاء الإماراتي هو جزء فقط من «استراتيجية فضاء» إماراتية واسعة النطاق، مثلما تصفه وكالة الإمارات للفضاء نفسها، فهي جزء من استراتيجية لتصبح الدولة أقل اعتماداً على النفط، ولإجراء تحول نحو «اقتصاد يرتكز على المعرفة والابتكار».

وأشارت الصحيفة إلى أن دولة الإمارات أطلقت قمرها الاصطناعي الثالث «خليفة سات» إلى الفضاء العام الماضي لمراقبة الأرض، وخلال العام المقبل سترسل أول قمر اصطناعي إلى المريخ، بينما تعتزم إجراء دراسة شاملة للغلاف الجوي الرقيق للغاية المحيط بالكوكب الأحمر، وفصول السنة هناك.

وتابعت: إن الهدف من بعثة المريخ هو إطلاق إشارة البدء لنهضة علمية وتقنية في الإمارات والعالم العربي، مضيفة: إن الإمارات تتطلع بالفعل إلى المضي قدماً، وترغب في بناء أول مستعمرة قابلة للسكن على الكوكب الأحمر في غضون الأعوام المئة المقبلة.