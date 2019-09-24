جدول أعمال مكتظ.. وتعاون مع «الفضاء الأوروبية»

أبوظبي (الاتحاد)

سلّطت وكالة الفضاء الأوروبية الضوء على جدول أعمال رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري في محطة الفضاء الدولية التي سيقضي فيها ثمانية أيّام، مشيرة إلى أنه سيكون مكتظاً للغاية. وأكدت أن المنصوري الذي ينطلق غداً إلى الفضاء، سيجري عدداً من التجارب مع الوكالة من بينها تجربتان حول الزمن والسوائل.

وأوضحت أن التجربة الخاصة بالزمن تتعلق بطريقة إدراك الروّاد للزمن في الفضاء، بينما ترتبط تجربة السوائل بكيفية حركة السوائل في الجاذبية الصغرى.

وأضافت الوكالة أن هناك تجربتين أخريين سيجريهما المنصوري بالتعاون معها، حول تأثير الجاذبية الصغرى على مخ الإنسان، وأي تغييرات في كيفية استجابة الحمض النووي بعد رحلات الفضاء، لافتة إلى أنه سيقوم بتسجيل عدد من الفيديوهات ستستخدم لأغراض تعليمية.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية، في بيان لها، «إن أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية، سيدعمه فريق قامت بتدريبه على أعلى مستوى في مركز تحكم تم تأسيسه حديثاً في دبي».

وينطلق المنصوري إلى جانب مهندسة الطيران الأميركية جيسيكا مير من وكالة ناسا، ورائد الفضاء الروسي أوليج سكريبوشكا، على متن مركبة الفضاء الروسية «سويوز» من محطة بايكونور في كازاخستان غداً.

وسلّطت الوكالة الأوروبية الضوء على التدريبات المكثفة التي خضع لها المنصوري مع الشركاء الدوليين في وكالات الفضاء الروسية والأوروبية والأميركية واليابانية، منوّهة بأن زملاءه في مركز محمد بن راشد للفضاء أجروا أيضاً تدريبات على الدعم الأرضي في مركز رواد الفضاء التابع لها في مدينة كولوجن الألمانية ومركز كلومبوس للتحكم.

من جانبه، أكد مدير رحلات الفضاء المأهولة لدى «الفضاء الأوروبية» ديفيد باركر، أن الوكالة تتطلع إلى التعاون مع الإمارات في الأنشطة والتجارب العلمية التي سيجريها المنصوري في المحطة الدولية.

وأشار باركر إلى أن رائد الفضاء لوكا بارميتانو من وكالة الفضاء الأوروبية سيشارك أيضاً في هذه التجارب الأربع أثناء مهمته الحالية في الفضاء المعروفة ب«بيوند».

وذكر مسؤول الدعم الإداري لدى الوكالة الأوروبية وأحد أعضاء فريق التعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء أنطونيو فورتوناتو، أن مهمة المنصوري خطوة أخرى مهمة على طريق برنامج الفضاء الإماراتي، لافتاً إلى إطلاق الإمارات لأقمار صناعية تقوم بتشغيلها من مركزها. وتابع: «إن الإمارات ترغب في فعل أمور كثيرة في الفضاء، من بينها تعلم كيفية توجيه العمليات من على الأرض، وما يعني دعم مهمة رائد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية بصورة فورية».