«سويوز إم إس 15» تصل إلى منصة الإقلاع

«بايكونور» كازاخستان (وام)

وصلت المركبة الفضائية «سويوز إم إس 15» والصاروخ سويوز إلى منصة الإطلاق في «بايكونور» بكازاخستان بعد نقلهما عبر القطار استعدادا للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية غداً.

وأبلغ «مركز محمد بن راشد للفضاء» أنه قبل يومين من انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.. وصلت إلى قاعدة الإطلاق أقسام الصاروخ سويوز الذي من شأنه إطلاق مركبة الفضاء الروسية «سويوز إم إس 15» إلى الفضاء وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ورائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا ورائدة الفضاء الأميركية جيسيكا مير. وأوضح المركز أن عملية إطلاق مركبة «سويوز إم إس 15» تتم باستخدام صاروخ سويوز الذي يحتوي في الجزء العلوي على مركبة الفضاء «سويوز إم إس 15» والتي تتكون من ثلاثة أجزاء، تشمل الوحدة المدارية التي تحتوي على مرافق مختلفة للرواد تمكنهم من النوم والأكل واستخدام دورة المياه فيها إلى جانب مخزن بضائع وفي المقدمة وحدة الالتحام والجزء الأوسط، ويشمل وحدة الهبوط حيث يجلس رواد الفضاء أثناء عمليات الإقلاع والهبوط ومن خلاله تتم عمليات التحكم بالمركبة والجزء الأخير ويشمل وحدة الدفع التي تحتوي على وقود ومحركات المركبة. وسينطلق الصاروخ المحمل بمركبة سويوز إم إس 15 في تمام الساعة 5:56 مساء بتوقيت الإمارات على أن يصل منتصف الليل بينما سيتم فتح بوابة المركبة إلى محطة الفضاء الدولية بعد ساعتين من التحام المركبة، وذلك للتأكد من إجراءات السلامة بشكل واف. وأوضح المركز أن عملية الهبوط والتي ستكون في 3 أكتوبر المقبل.. وتحدث عملية الانفصال خلال المدار النهائي قبل حوالي ثلاث ساعات ونصف من لحظة الهبوط على الأرض وعلى ارتفاع يتراوح بين 1.1 و 0.8 متر من الأرض حيث يصدر مقياس الارتفاع أمرا بإطلاق محركات DMP ويتم إطلاقها فوق سطح الأرض مما يقلل من سرعة نزول الكبسولة إلى ما بين 0 و 3 أمتار في الثانية وهبوطها على الأرض بهدوء وسلاسة شمال شرق مركز بايكونور.

تعقيم مقصورة مركبة الفضاء

وقبيل الرحلة مباشرة يعمل خبراء الصحة على تعقيم مقصورة مركبة الفضاء الروسية «سويوز أم أس 15»، إضافة إلى وضع رواد الفضاء فيما يسمى «الغرفة النظيفة»، حيث يخضعون والحمولة التي تنطلق معهم إلى المحطة الدولية للتعقيم الصحي الأخير استعداداً لرحلة الإقلاع.

وكان أعضاء فريقي المهمة الأساسي والبديل قد قاما بجولة في المنشآت وتحديداً في موقع الصاروخ الذي سيحمل المركبة سويوز إم إس 15 إلى الفضاء كما دخلوا إلى المركبة «سويوز إم إس 15» للتحقق من جهوزيتها وأن المختصين قاموا بالتعديلات حسب الملاحظات التي قدمها الطاقمان في أول عملية فحص للمركبة قبل بضعة أيام كما التقوا فريق الخبراء والمهندسين للتأكد من اكتمال جميع الاستعدادات.

جدير بالذكر أن محطة الفضاء الدولية عبارة عن مختبر عملاق يسبح في الفضاء وعلى مدى قرابة العشرين عاماً استقبلت أكثر من 235 رائد فضاء من 18 دولة حتى الآن ويقضي رواد الفضاء معظم أوقاتهم على متنها في إجراء أبحاث علمية متعمقة في مختلف التخصصات العلمية الفضائية والفيزيائية والبيولوجية وعلوم الأرض بهدف تطوير المعرفة العلمية الإنسانية والتوصل إلى استكشافات علمية لم يكن الوصول إليها ممكناً على سطح الأرض.