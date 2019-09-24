البواردي يبحث التعاون العسكري مع وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري

أبوظبي (وام) استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، أمس، في مكتبه بوزارة الدفاع معالي الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وشريف البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة.

ورحب معاليه بوزير الدولة للإنتاج الحربي المصري وبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون وسبل دعمها وتطويرها من أجل تحقيق المصالح المشتركة، كما جرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين في الجوانب الدفاعية، وسعي البلدين إلى تنميتها لآفاق أوسع وأرحب.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأحداث في المنطقة إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وحضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع والوفد المرافق للضيف.

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