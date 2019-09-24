عمار النعيمي يوقع على «وثيقة المليون متسامح»

عجمان (وام) وقع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وثيقة المليون متسامح التي أطلقتها دار زايد للثقافة الإسلامية في شهر أبريل الماضي استجابة لتوجيهات القيادة في تحقيق القيمة الفعلية للمسؤولية المجتمعية لعام التسامح.

تأتي مشاركة سموه بتوقيع الوثيقة على هامش زيارته الأخيرة لمركز سعادة المتعاملين في منطقة عجمان التعليمية بحضور علي حسن محمد مدير المنطقة ومحمد المرزوقي رئيس قسم الخدمات المساندة بفرع عجمان لدار زايد للثقافة الإسلامية، وعدد من المسؤولين والموظفين في الجهتين.

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