أحمد بن سعيد يترأس اجتماع «أمناء محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية»

دبي (الاتحاد)

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ورئيس مجلس الأمناء، اجتماع مجلس الأمناء الرابع، واطلع على تقرير إنجازات الجامعة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مثمناً جهود الجامعة في النهوض بمستوى الصحة من خلال تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي.

ويعد اجتماع المجلس الأول بعد إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، المرسوم رقم 23 لسنة 2019 مؤخراً في يونيو من هذه السنة بخصوص تشكيل مجلس أمناء الجامعة، والذي ضم الأعضاء المؤسسين للجامعة، كما رحّبت الجامعة بانضمام العضو الجديد لمجلس أمنائها البروفيسور إيان جرير، مدير جامعة كوينز البريطانية. وقد سلط التقرير الضوء على العديد من إنجازات الجامعة، بما يتماشى مع استراتيجيتها المبتكرة القائمة على ست ركائز أساسية هي: التعليم والبحث والمشاركة المجتمعية والاستدامة والحوكمة والتوطين. وكشف التقرير عن الأثر الفوري الذي تركته جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية على قطاع الرعاية الصحية في الدولة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: يبرز تقرير إنجازات الجامعة كدليل واضح على التزام جامعتنا بتطوير القطاع الصحي في دولة الإمارات والمنطقة، وتعزيز هدفها المتمثل في أن تصبح محوراً عالمياً متخصصاً في الأبحاث والتعليم الصحي المبتكر والشامل لخدمة الإنسانية. وركّز التقرير على جهود الجامعة في مجال التوطين، وبناء القدرات الوطنية، والذي ساهم بوصول الخريجين الإماراتيين في الجامعة إلى نسبة 61%، بينما بلغت نسبة الإماراتيين في الهيئة الطلابية إلى 35% و16% في الهيئة التدريسية. وفي إطار هذه الجهود استطاعت الجامعة جذب الكفاءات المواطنة والاستثمار فيهم مثل الدكتورة حنان السويدي، أستاذ مساعد في كلية الطب، والتي تم اختيارها مؤخراً كطبيبة لرواد الفضاء الإماراتيين. ونجحت الجامعة، فيما يتعلق بركيزة البحث الاستراتيجي، في تأمين أكثر من 13 مليون درهم على شكل منح داخلية وخارجية لدعم الأبحاث العلمية في الجامعة ونشرت أكثر من 260 بحثاً علمياً في دوريات ومجلات علمية محكمة وعالمية، وتجاوزت المعدّل الوطني من حيث الأثر والجودة تبعاً لعدد من المؤشرات.