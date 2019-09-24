حمدان بن زايد يعزي في وفاة السيد عبدالله الهاشمي

أبوظبي (وام) قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أمس واجب العزاء إلى أبناء وذوي المغفور له السيد عبدالله بن محمد الهاشمي، وذلك لدى زيارته مجلس العزاء في منطقة الكرامة بأبوظبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

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